BrokenLore: UNFOLLOW: Mobbing-Opfer steckt mitten im Albtraum

Image: Serafini Productions

BrokenLore: UNFOLLOW folgt der Geschichte eines Mobbing-Opfers und ihrer verstörenden Welt.

Der japanische Videospielentwickler Serafini Productions hat mit BrokenLore: UNFOLLOW einen weiteren Teil seiner Reihe vorgestellt.

BrokenLore: UNFOLLOW ist ein psychologisches Horrorerlebnis aus der First-Person-Perspektive, das die dunklen Seiten sozialer Medien und deren Einfluss auf die mentale Gesundheit beleuchtet.

Im Mittelpunkt steht Anne, die Opfer von Mobbing wird und sich in einer verstörenden, albtraumhaften Welt wiederfindet. Dort muss sie nicht nur ein düsteres Geheimnis entschlüsseln, sondern sich auch bedrohlichen Kreaturen stellen.

BrokenLore: UNFOLLOW wird am 16. Januar 2026 für Xbox Series X|S, PlayStation 5 und PC via Steam erscheinen.

  1. Katanameister 242000 XP Xboxdynasty Veteran Bronze | 12.11.2025 - 17:36 Uhr

    Beeindruckt mich nicht wirklich, im Game Pass könnte ich es aber ausprobieren, falls es dort mal kommen sollte.

  2. Alarith 20430 XP Nasenbohrer Level 1 | 12.11.2025 - 17:58 Uhr

    ich mag solche Horror games sehr, der Trailer gefällt mir auch sehr. Hat jemand ein anderes BrokenLore game gezockt und kann mir sagen ob die gut sind?

  3. Ralle89 28320 XP Nasenbohrer Level 4 | 12.11.2025 - 19:20 Uhr

    Im Gamepass ja sonst er nicht habe Resi schon geholt 😏 und silent hill 2 Remake sobald es da ist

