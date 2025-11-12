BrokenLore: UNFOLLOW: Mobbing-Opfer steckt mitten im Albtraum

BrokenLore: UNFOLLOW folgt der Geschichte eines Mobbing-Opfers und ihrer verstörenden Welt.

Der japanische Videospielentwickler Serafini Productions hat mit BrokenLore: UNFOLLOW einen weiteren Teil seiner Reihe vorgestellt.

BrokenLore: UNFOLLOW ist ein psychologisches Horrorerlebnis aus der First-Person-Perspektive, das die dunklen Seiten sozialer Medien und deren Einfluss auf die mentale Gesundheit beleuchtet.

Im Mittelpunkt steht Anne, die Opfer von Mobbing wird und sich in einer verstörenden, albtraumhaften Welt wiederfindet. Dort muss sie nicht nur ein düsteres Geheimnis entschlüsseln, sondern sich auch bedrohlichen Kreaturen stellen.

BrokenLore: UNFOLLOW wird am 16. Januar 2026 für Xbox Series X|S, PlayStation 5 und PC via Steam erscheinen.