BrokenLore: UNFOLLOW: Mobbing-Opfer steckt mitten im Albtraum

Der japanische Videospielentwickler Serafini Productions hat mit BrokenLore: UNFOLLOW einen weiteren Teil seiner Reihe vorgestellt.
BrokenLore: UNFOLLOW ist ein psychologisches Horrorerlebnis aus der First-Person-Perspektive, das die dunklen Seiten sozialer Medien und deren Einfluss auf die mentale Gesundheit beleuchtet.
Im Mittelpunkt steht Anne, die Opfer von Mobbing wird und sich in einer verstörenden, albtraumhaften Welt wiederfindet. Dort muss sie nicht nur ein düsteres Geheimnis entschlüsseln, sondern sich auch bedrohlichen Kreaturen stellen.
BrokenLore: UNFOLLOW wird am 16. Januar 2026 für Xbox Series X|S, PlayStation 5 und PC via Steam erscheinen.
3 Kommentare AddedMitdiskutieren
Beeindruckt mich nicht wirklich, im Game Pass könnte ich es aber ausprobieren, falls es dort mal kommen sollte.
ich mag solche Horror games sehr, der Trailer gefällt mir auch sehr. Hat jemand ein anderes BrokenLore game gezockt und kann mir sagen ob die gut sind?
Im Gamepass ja sonst er nicht habe Resi schon geholt 😏 und silent hill 2 Remake sobald es da ist