Brotato: Primal-Dread-DLC mit Mecha-Dinos und Dschungel-Chaos

Brotato erhält mit Primal Dread neue Inhalte, die den Kampf gegen außerirdische Horden um mutierte Dinosaurier erweitern.

Für Brotato kündigt sich mit dem Primal-Dread-DLC eine neue Erweiterung an, die das ohnehin chaotische Gameplay um eine gefährliche Dschungel-Umgebung ergänzt. Dort treffen Spieler auf eine Vielzahl von Bewohnern, darunter Mecha- und Mutanten-Dinosaurier, die sich als neue Gegner präsentieren.

Im Zentrum bleibt das bekannte Spielprinzip: Als bewaffnete Kartoffel gilt es, Wellen von Außerirdischen in einer Top-down-Arena zu überstehen. Dabei können bis zu sechs Waffen gleichzeitig eingesetzt werden, um sich gegen die anrückenden Gegnerhorden zu behaupten.

Der neue DLC erweitert dieses Konzept um zusätzliche Herausforderungen und Möglichkeiten. Durch neue Eigenschaften und Objekte lassen sich individuelle Builds erstellen, die unterschiedliche Spielstile unterstützen und für abwechslungsreiche Runs sorgen.

Brotato bleibt damit seinem Roguelite-Ansatz treu und erweitert gleichzeitig die Vielfalt der Gegner und Strategien, um das Überleben bis zur Rettung zu sichern.