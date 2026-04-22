BUBSY 4D: Demo ab sofort für Konsolen und PC verfügbar

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Bubsy 4D Demo jetzt für Xbox, PlayStation, Switch und PC verfügbar.

Die Demo zu Bubsy 4D ist ab sofort auf mehreren Plattformen verfügbar und ermöglicht einen frühen Einblick in das kommende Jump-Adventure.

Atari und Entwickler Fabraz haben die Demo für Nintendo Switch, Nintendo Switch 2, PlayStation sowie Xbox veröffentlicht. Zusätzlich steht sie auch für PC über Steam und GOG bereit.

Die Testversion erscheint damit noch vor dem offiziellen Launch am 22. Mai und erlaubt es Spielern, die ersten drei Level des Spiels auszuprobieren.

Bubsy 4D wird als ein expressives Plattformspiel beschrieben, das klassische Elemente mit moderner Bewegungsfreiheit kombiniert. Spieler sollen darin durch farbenfrohe, thematisch gestaltete Planeten springen, gleiten und rollen können.

Laut Beschreibung liegt der Fokus auf variantenreichem Gameplay und Anpassungsmöglichkeiten, während die Demo bereits einen ersten Eindruck des finalen Spiels vermittelt.

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5 Kommentare Added

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  3. Mr Poppell 114300 XP Scorpio King Rang 2 | 22.04.2026 - 19:15 Uhr

    Mochte schon den ersten Teil nicht und es wird mit dem vierten auch nicht wirklich besser.😅 Allen natürlich trotzdem viel Spaß damit ✌️

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  4. ZombieGott79 93260 XP Posting Machine Level 2 | 22.04.2026 - 19:15 Uhr

    Oh nee Bubsy , hab die Spiele noch nie gemocht. Waren immer so halb fertige games , egal ob auf Snes , Sega Mastesystem oder N64.

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