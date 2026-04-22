BUBSY 4D: Demo ab sofort für Konsolen und PC verfügbar

Die Demo zu Bubsy 4D ist ab sofort auf mehreren Plattformen verfügbar und ermöglicht einen frühen Einblick in das kommende Jump-Adventure.

Atari und Entwickler Fabraz haben die Demo für Nintendo Switch, Nintendo Switch 2, PlayStation sowie Xbox veröffentlicht. Zusätzlich steht sie auch für PC über Steam und GOG bereit.

Die Testversion erscheint damit noch vor dem offiziellen Launch am 22. Mai und erlaubt es Spielern, die ersten drei Level des Spiels auszuprobieren.

Bubsy 4D wird als ein expressives Plattformspiel beschrieben, das klassische Elemente mit moderner Bewegungsfreiheit kombiniert. Spieler sollen darin durch farbenfrohe, thematisch gestaltete Planeten springen, gleiten und rollen können.

Laut Beschreibung liegt der Fokus auf variantenreichem Gameplay und Anpassungsmöglichkeiten, während die Demo bereits einen ersten Eindruck des finalen Spiels vermittelt.