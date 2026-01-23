BUBSY 4D: Die Katze ist aus dem Sack

ATARI und FABRAZ veröffentlichen BUBSY 4D am 22. Mai für Playstation, Xbox, Nintendo Switch und PC.

Jetzt ist die Katze aus dem Sack! Atari und das Indie-Spielestudio Fabraz haben heute bekannt gegeben, dass Bubsy 4D am 22. Mai 2026 für PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch 2, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch, PC über Steam, Epic Games Store, Windows und GOG sowie Xbox Play Anywhere erscheinen wird.

Ab heute kann man auf atari.com die physische Sammleredition von „Bubsy 4D“ für Nintendo Switch und Switch 2 vorbestellen. Die physische Edition, die eine Game Cartridge, eine Aufbewahrungsbox, ein Benutzerhandbuch, ein Poster und ein Artbook enthält, kostet 39,99€ für Nintendo Switch und 49,99€ für Nintendo Switch 2 und erscheint ebenfalls am 22. Mai.

  2. xXCickXx 118275 XP Scorpio King Rang 4 | 23.01.2026 - 10:45 Uhr

    Bubsy, das letzte Spiel war aufm SNES oder? Wie kommt man darauf dieses Serie wieder zu beleben?

  3. DangerAron 7600 XP Beginner Level 4 | 23.01.2026 - 11:38 Uhr

    Ich glaube, da werde ich passen 😁 Das gezeigte lockt mich jetzt nicht hinterm Ofen vor.

