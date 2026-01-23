BUBSY 4D: Die Katze ist aus dem Sack

Jetzt ist die Katze aus dem Sack! Atari und das Indie-Spielestudio Fabraz haben heute bekannt gegeben, dass Bubsy 4D am 22. Mai 2026 für PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch 2, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch, PC über Steam, Epic Games Store, Windows und GOG sowie Xbox Play Anywhere erscheinen wird.

Ab heute kann man auf atari.com die physische Sammleredition von „Bubsy 4D“ für Nintendo Switch und Switch 2 vorbestellen. Die physische Edition, die eine Game Cartridge, eine Aufbewahrungsbox, ein Benutzerhandbuch, ein Poster und ein Artbook enthält, kostet 39,99€ für Nintendo Switch und 49,99€ für Nintendo Switch 2 und erscheint ebenfalls am 22. Mai.