BUBSY 4D: Kultiger Luchs kehrt mit verrücktem Space-Jump’n’Run zurück

Mit Bubsy 4D kehrt eine der bekanntesten Kultfiguren der Jump’n’Run-Geschichte zurück. Der neue Titel erscheint jetzt unter anderem für Xbox Series X|S und bringt den berüchtigten Luchs in ein intergalaktisches Abenteuer voller Tempo, Chaos und Humor.

Entwickelt von Fabraz und veröffentlicht von Atari, setzt das Spiel auf klassische Plattforming-Action in einer völlig neuen Sci-Fi-Umgebung. Bubsy reist durch das Weltall, springt über fremde Planeten und stellt sich dabei einer neuen Bedrohung.

Die Geschichte dreht sich um die sogenannten Woolies, die zunächst alle Schafe der Erde stehlen. Doch die Situation eskaliert, als diese sich in gefährliche BaaBots verwandeln und Bubsys wertvollsten Besitz, das Goldene Vlies, an sich reißen.

Unterstützt von einer bunten Gruppe von Verbündeten begibt sich Bubsy auf eine Reise durch abwechslungsreiche, thematisch gestaltete Levels. Dabei stehen klassische Plattforming-Elemente im Vordergrund, ergänzt durch moderne Bewegungsoptionen wie Gleiten, Wandklettern und eine neue Kugelform für schnelle Fortbewegung.

Das Spiel bietet ein erweitertes Moveset, das sowohl Einsteiger als auch Speedrunner ansprechen soll. Besonders ambitionierte Spieler können ihre Zeiten in Online-Ranglisten hochladen und sich mit der Community messen.

Bubsy 4D kombiniert nostalgische Elemente mit modernen Gameplay-Mechaniken und bringt den Charakter erstmals in einem groß angelegten intergalaktischen Setting zurück.