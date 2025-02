Buckshot Roulette: Russisches Roulette mit einer Schrotflinte bald im Xbox Game Pass

Autor:, in / Buckshot Roulette

Buckshot Roulette ist ein intensives Horror-Strategiespiel, in dem Spieler eine modifizierte Version des russischen Roulette mit einer 12-Gauge-Schrotflinte spielen.

Ursprünglich im Dezember 2023 auf itch.io veröffentlicht, wurde das Spiel am 4. April 2024 auf Steam verfügbar gemacht. Am 31. Oktober 2024 erhielt es ein bedeutendes Update, das einen Mehrspielermodus einführte, in dem bis zu vier Spieler gegeneinander antreten können.

Vier Spieler, ein Überlebender. Drückt den Abzug und testet euer Glück.

Nun wurde bekannt gegeben, dass Buckshot Roulette für Xbox und im Xbox Game Pass erscheinen wird!

Einen Trailer könnt ihr euch hier anschauen: