Bud Spencer & Terence Hill: Slaps And Beans 2: Interview mit exklusiven Eindrücken

Wir von XboxDynasty haben die Entwickler von Bud Spencer & Terence Hill: Slaps And Beans 2 zu einem Interview gebeten. Die Fragen wurden von Gerardo Verna und Manuel Labbate beantwortet. Dazu wurden uns exklusive Screenshots aus dem Spiel zur Verfügung gestellt, die ihr euch weitern unten anschauen könnt.

Bitte stellt euch kurz vor und erklärt den Lesern von XboxDynasty.de, was eure Aufgabe ist.

Gerardo Verna, CEO und Programmierer, ich überblicke die Richtung des Projekts in Bezug auf Aufgaben und Zeitpläne, arbeite mit allen beteiligten Stellen zusammen, entwerfe und programmiere aber auch selbst.

Manuel Labbate, Art Director und leitender Künstler des Teams, überwacht die Entwicklungselemente, die das endgültige visuelle Erscheinungsbild des Spiels beeinflussen, und erstellt die meisten Grafiken und 2D-Animationen.

In Deutschland genießen die Filme von Bud Spencer und Terence Hill absoluten Kultstatus. Umso größer war die Freude, als 2018 mit Bud Spencer & Terence Hill – Slaps and Beans ein offizielles Videospiel für Xbox-Konsolen erschienen ist. Wie seid ihr überhaupt darauf gekommen, ein Spiel für gerade dieses schlagfertige Duo zu entwickeln?

(Gerardo Verna) Die Idee entstand aus der Hoffnung von vier Gaming-Freelancern, die gemeinsam an denselben Projekten arbeiten, und als sie sich auf ein Bier trafen, konnten sie sich nicht erklären, warum es immer noch kein Spiel über Bud und Terence gab, von dem sie hofften, dass es eines Tages jemand machen würde.

Dann machten einige dieser Jungs während eines Spaghetti-Western-Gaming-Jams eine kleine Demo namens Fagioli, die so gut ankam, dass sie die Aufmerksamkeit der großen Medien auf sich zog und die Familie Pedersoli auf sie aufmerksam wurde.

Dies führte zu Kontakten, die die Hoffnung mehr und mehr in den Traum verwandelten, dass wir selbst diejenigen sein könnten, die dieses Spiel machen, das schließlich Wirklichkeit wurde.

In Bud Spencer & Terence Hill – Slaps and Beans gab es ordentlich was auf die Gewürzgurke. Auf welche Kampfverbesserungen können sich die Spieler in der Fortsetzung freuen?

(Manuel Labbate) Die größte Schwierigkeit im ersten Teil bestand darin, einen präzisen und bewährten Spielstil wie Beat ‚em up mit der unkonventionellen Choreografie der Filme zu vereinbaren.

Das Ergebnis war in beiderlei Hinsicht zufriedenstellend, wenn man bedenkt, dass das erste Ziel des Spiels eine Hommage an Bud und Terence war.

Für das zweite Kapitel haben wir das Kampfsystem überarbeitet, um die Steuerung flüssiger zu gestalten, die Anzahl der Bewegungen zu erhöhen und das technische Niveau zu erhöhen, um sie in die Praxis umzusetzen.

Der Einsatz der beiden Charaktere wird dann eine noch unterschiedlichere Erfahrung sein als im ersten Spiel, wobei Bud noch panzerähnlicher und Terence noch agiler wird und die Vorteile der Umgebungsmechanik nutzen kann.

Das Ziel ist es, das Spiel sowohl für Fans des Beat ‚em up-Genres als auch für Fans des Duos Bud und Terence interessanter zu machen.

Was können die Spieler neben saftigen Ohrfeigen und kräftigen Tritten in den Hintern noch vom Gameplay in Slaps and Beans 2 erwarten?

(Manuel Labbate) Auch die Umgebungen werden aus Sicht des Gameplays eine entscheidendere Rolle spielen: Es wird Abschnitte mit doppelter Auflösung geben, die eine größere Erkundungsmöglichkeit bieten; außerdem haben wir mehrere neue Interaktionen mit der Umgebung und eine Reihe dynamischer Variablen hinzugefügt, die die Vielfalt der Situationen während der Kämpfe erhöhen werden.

Eine noch wichtigere Rolle als das Beat ‚em up-Gameplay spielen die Minispiele, die nicht nur wie im ersten Slaps and Beans ein sich mit den Kampfphasen abwechselndes Element sein werden, sondern auch in einem speziellen Partyspielteil wiederholbar sein werden, in dem bis zu 4 Spieler gegeneinander antreten können.

Bud und Terence haben schon in Teil 1 jede Menge Bösewichte vermöbelt. Welche Bösewichte habt ihr euch für den zweiten Teil aufgespart, die Bekanntschaft mit der linken und rechten Hand des Teufels machen werden?

(Manuel Labbate) Eine weitere wichtige Neuerung in Bezug auf das Beat ‚em up-Gameplay sind die neuen, sehr unterschiedlichen Gegner, die im Laufe des Spiels nach und nach auftauchen und Bud und Terence unterschiedliche Kampfstrategien abverlangen werden.

Alle diese Bösewichte sind von ihren Filmvorbildern inspiriert und werden zu den anderen Charakteren im Spiel hinzukommen, die jeder treue Bud- und Terence-Fan sofort erkennen wird.

Könnt ihr uns verraten, wie viele Levels Slaps and Beans 2 hat und an welche ikonischen Schauplätze aus den Filmen ihr uns dieses Mal führen werdet?

(Manuel Labbate) Die Spielwelt von Slaps and Beans 2 wird in einer Reihe von Levels denen des ersten Kapitels ähneln, das von der Handlung her die Fortsetzung ist, und wie das erste Slaps and Beans wird auch dieses zweite Kapitel ein Kaleidoskop der Filmwelt von Bud Spencer und Terence Hill sein, ein Mosaik von Zitaten, die sich sogar innerhalb desselben Levels gegenseitig kontaminieren.

Sagen wir, es gibt nur wenige Filme, die es nicht in das erste Kapitel geschafft haben und stattdessen in diesem zweiten zu finden sein werden.

In Deutschland ist es die deutsche Synchronisation, die für den anhaltenden Erfolg verantwortlich gemacht wird. Wird die Fortsetzung im Vergleich zum ersten Teil dieses Mal eine deutsche Synchronisation haben? Und wenn ja, was könnt ihr uns darüber erzählen?

(Gerardo Verna) Obwohl wir neben der künstlerischen und technischen Entwicklung des Videospiels auch die Autoren der Geschichte und der Dialoge sind und aus diesem Grund die italienische Synchronisation direkt überwacht haben, wurde das Casting der deutschen Synchronisation aus offensichtlichen Gründen der Nationalität von Marcus Zölch von Buddy Production übernommen.

Der Sprecher von Bud Spencer wird Tilo Schmitz sein, der zuvor Ron Perlman und Michael Clarke Duncan gesprochen hat. Gleichzeitig wird Terence Hill von demjenigen synchronisiert, der seine neue offizielle Stimme für den deutschen Markt sein wird, nämlich Dennis Schmidt-Foß, der unter anderem auch Ryan Reynolds und Chris Evans in den Filmen spricht.

Ihr habt Slaps and Beans erfolgreich über Kickstarter finanziert. Welche Ziele waren euch besonders wichtig, damit ihr sie im Spiel umsetzen konntet?

(Gerardo Verna) Für Slaps and Beans war die Crowdfunding-Kampagne auf Kickstarter nicht nur eine Aktion, um die für die Produktion des Spiels benötigten Mittel zu beschaffen, sondern auch eine Art Marktstudie über die Resonanz bei den Fans.

Der Erfolg der Kampagne bestätigte uns nicht nur den Wunsch der Fans nach einem Videospiel über Bud und Terence, sondern löste auch eine Reihe von Dynamiken mit den Geldgebern aus, die direkt dazu beitrugen, sodass wir auch für die Fortsetzung nicht aufgaben und erneut eine Kickstarter-Kampagne vorschlugen.

Schließlich war es immer unser Ziel, ein Spiel zu machen, das sie zufriedenstellt und das Filmpaar Bud Spencer & Terence Hill respektiert, und so wird es auch bei Slaps and Beans 2 sein.

War es schwierig für euch, das Spiel auf die Xbox Series X oder Xbox Series S zu bringen?

(Gerardo Verna) Glücklicherweise bietet Microsoft hervorragende Unterstützung bei der Entwicklung, und wir können sagen, dass die aktuelle Portierung reibungslos verläuft.

Wie lauten die technischen Details für die Xbox Serie X? Und wie lauten sie für die Xbox Series S? Auflösung? Framerate? Gibt es Unterschiede im Vergleich zur PC-Version?

(Gerardo Verna) Da es sich bei Slaps and Beans 2 um ein Spiel im Retro-Stil handelt und daher keine besonderen Leistungsanforderungen gestellt werden, werden die Versionen für die Next-Gen-Konsolen keine wesentlichen Unterschiede zur PC-Version aufweisen.

Was haltet ihr vom Xbox Game Pass Service und ist euer Spiel ein möglicher Kandidat dafür?

(Gerardo Verna) Wir hoffen auf diese Möglichkeit, da sie bei den Xbox-Nutzern so erfolgreich ist, aber derzeit liegt die Verantwortung in den Händen unseres Publishers.

Wie sieht die Zukunft für euer Spiel auf der Xbox aus? Habt ihr schon eine Roadmap erstellt?

(Gerardo Verna) Das Ziel ist eine gleichzeitige Veröffentlichung auf allen Plattformen, und wir haben derzeit keine spezifischen Roadmaps für einzelne Plattformen.

Welche Tipps würden Sie Xbox-Spielern mit auf den Weg geben?

(Beide) Abgesehen von dem Spaß, den die Spieler hoffentlich beim Spielen von Slaps and Beans 2 auf der Kampfebene im Sinne des Beat ‚em up-Genres haben werden, empfehlen wir, dass man nicht vernachlässigt, jedem Bereich der Levels Aufmerksamkeit zu schenken, da überall im Spiel Zitate eingestreut sind, selbst dort, wo man sie am wenigsten erwartet, und nicht nur aus dem Filmuniversum von Bud und Terence.

Möchten Sie den XboxDynasty.de-Lesern abschließend noch etwas mitteilen?

(Beide) Vielen Dank für die Wertschätzungsbekundungen und die Bitten, das Spiel auch auf die Xbox zu bringen, während der Veröffentlichung des ersten Slaps and Beans, was der Grund war, warum das Spiel auch auf Konsolen portiert wurde.

Und danke für die Unterstützung, die auch die Entwicklung dieses Kapitels kennzeichnet; wir hoffen aufrichtig, dass wir die Erwartungen nicht enttäuschen werden.

Zum Schluss noch ein Team-Foto, das uns zur Verfügung gestellt wurde: