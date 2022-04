Bugsnax: Adventure erscheint Ende April für Xbox inklusive Game Pass

Heute gab Entwickler Young Horses die Veröffentlichung von Bugsnax für Xbox-Konsolen Ende April bekannt.

Das Adventure wurde bereits 2020 für PlayStation und PC veröffentlicht und wird am 28. April für Game Pass auf Konsole, Windows 10-PC und Cloud verfügbar sein.

„Bugsnax ist ein First-Person-Adventure, in dem ihr käferähnliche Kreaturen sammelt und sie an eure Freunde verfüttert. Ihr spielt einen Journalisten, der die Spur der verschollenen Forscherin Elizabert Megafig zur Insel Snaktooth verfolgt, wo sie Bugsnax entdeckte, bevor sie auf mysteriöse Weise verschwand. Die einzige Möglichkeit, sie ausfindig zu machen, besteht darin, tonnenweise Bugsnax zu fangen und sie an Lizberts versprengte Bande von missratenen Grumpussen zu verfüttern. Allerdings mutiert jeder, der einen Bugsnak isst, schnell zu dem, was er gegessen hat!“