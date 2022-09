Bully 2: Angebliche Screenshots und Details zum Bully-Nachfolger

Autor:, in / Bully 2

Rockstar Games ist nicht nur für die Spielereihen Grand Theft Auto und Red Dead Redemption bekannt. Auch Bully: Die Ehrenrunde, in dem Spieler die Rolle des Schülers Jimmy Hopkins an der Bullworth Academy innehaben, war bei Gamern sehr beliebt.

Eine Fortsetzung gab es bisher nicht. Nur jede Menge Gerüchte, die seit mehreren Jahren sagen, dass Bully 2 in der Mache ist oder wieder eingestellt wurde. Zuletzt hatte ein Insider im Februar dieses Jahres behauptet, dass mit der Reihe noch etwas passieren wird.

Jetzt sind angebliche Screenshots aus Bully 2 samt eines Chatverlauf aufgetaucht, der von einem privaten Discord-Server stammen soll und vermeintliche Informationen zur Entwicklung des Spiels enthält.

Die Bilder sollen ein aktuelles Build des Spiels zeigen und sind unter der Meldung angefügt.

Den Informationen nach wurde am nächsten Teil ursprünglich 2009 gearbeitet. Da man aber im Laufe der Jahre Arbeitskräfte für Grand Theft Auto V und Red Dead Redemption 2 benötigte, wurden die Arbeiten auf Eis gelegt. Nachdem es zunächst auf der älteren GTAV-Engine entwickelt wurde, habe man auf einer neuen Engine von vorn begonnen.

Doch nicht nur einen Wechsel der Engine soll es gegeben haben. Die Versionen des Spiels von 2009 und 2019 sollen sich auch inhaltlich unterscheiden. Während die 2009er-Version als Fortsetzung von Jimmys Geschichte bezeichnet wird und im Grunde genommen eine bessere Version von Teils 1 gewesen wäre, wurde 2017 mit Aimee eine neue Hauptfigur geschaffen und die fiktive englische Stadt Eldon als Handlungsort.

Elden sei eine fiktive Version von Essex und der Quelle zufolge sein der Handlungsort die öffentliche Schule mit Namen Bull and Kay. Neben den schulischen Pflichten soll der Spieler auch typische Teenager-Aufgaben erledigen können, darunter ein Teilzeitjob im Tante-Emma-Laden oder an der Schule als Hausmeister.

Bully 2 befand sich aktiv in Entwicklung und soll zwei bis drei Jahre nach Grand Theft Auto VI erscheinen. Derzeit werden aber alle Kräfte für Grand Theft Auto VI benötigt, wodurch das Spiel wieder in den Hintergrund gerät. Die Arbeiten könnten nach dem Release dann wieder Fahrt aufnehmen, da kein anderes Projekt, einschließlich Red Dead Redemption 3, so weit fortgeschritten sei, wie Bully 2.

Nach dem riesigen Leak zu Grand Theft Auto VI kommen vermeintliche Details zu Bully 2 natürlich sehr passend. Daher der Hinweis an dieser Stelle, dass die angeblichen Details und Screenshots mit Vorsicht zur Kenntnis genommen werden sollten.