Bully 2: Dan Houser bestätigt das Aus

Schmerzhafte Nachrichten für alle Bully-Fans: Bully 2 wird es nie geben, Dan Houser bestätigt das Aus!

In einem Interview mit IGN hat Dan Houser, Mitbegründer von Rockstar Games, offiziell bestätigt, dass es kein Bully 2 geben wird.

Laut Houser liegt der Grund vor allem an fehlenden Ressourcen und Kapazitäten innerhalb des Studios. Trotz vieler Spekulationen in der Vergangenheit und einer starken Fan-Nachfrage erklärte er, dass schlicht die Zeit gefehlt habe, um das Projekt auf den gewünschten Qualitätsstandard zu bringen.

Bully 2 galt seit Jahren als eines der am meisten erhofften Spiele von Rockstar Games neben GTA und anderen.

Nach dem Erfolg des Originals aus dem Jahr 2006 wurde immer wieder über eine Fortsetzung spekuliert. Houser betonte im Gespräch jedoch, dass eine zweite „Ehrenrunde“ für Bully derzeit nicht möglich sei, da das Studio mit anderen Großprojekten wie Grand Theft Auto und Red Dead Redemption bereits ausgelastet sei.

Damit ist klar: Auch in naher Zukunft sollten Fans nicht mit einem Bully 2 rechnen.

  Vayne1986 | 28.09.2025 - 16:32 Uhr

    Das ist leider sehr schade. 🙁 Habe den ersten Teil gespielt und hat mir gefallen. War mal was anderes mit Schule und so. 🙂

  Santi8210 | 28.09.2025 - 16:34 Uhr

    Sehr schade wäre echt wieder cool gewesen in ein Nachfolger des Games reinzutauchen

  Kreator78 | 28.09.2025 - 16:40 Uhr

    Damals, als Rockstar noch gute und verschiedene Games gemacht hat und nicht ein Spiel 10 Jahre gemolken hat. Bin mit Rockstar fertig. Schon lange

  LargeHenry | 28.09.2025 - 16:43 Uhr

    Wäre schade, denn ich habe mir vor ein paar Monaten den ersten Teil fürs Steam Deck geholt. Zwar habe ich ihn noch nicht fertig gespielt, aber er hat mich über mehrere Stunden gut unterhalten. Ein neuer Teil nach heutigem Standards, gerade von Rockstar wäre schon etwas 😄

  Rotten | 28.09.2025 - 17:07 Uhr

    Hätte gerne eine zweite Ehrenrunde gehabt, wer weiß was die Zeit noch bringt 🐙

  JohnWick | 28.09.2025 - 17:38 Uhr

    Die Zeiten wo Rockstar Games noch unterschiedliche Games entwickelte sind längst vorbei .
    GTA scheint Rockstars einziges Produkt zu sein das sie jetzt noch machen wollen.
    Ich hätte mir auch nochmal ein L.A Noire 2 gewünscht , aber wie gesagt , R* hat anscheinend nur noch eine einzige Priorität als Game Studio und die heißt GTA
    Traurig

  Dr Gnifzenroe | 28.09.2025 - 17:58 Uhr

    Naja, man muss ja Red Dead und GTA Online am laufen halten, damit die Kohle stetig fließt. Da ist dann auch kein Interesse für Bully 2.

Hinterlasse eine Antwort