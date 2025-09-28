Bully 2: Dan Houser bestätigt das Aus

Schmerzhafte Nachrichten für alle Bully-Fans: Bully 2 wird es nie geben, Dan Houser bestätigt das Aus!

In einem Interview mit IGN hat Dan Houser, Mitbegründer von Rockstar Games, offiziell bestätigt, dass es kein Bully 2 geben wird.

Laut Houser liegt der Grund vor allem an fehlenden Ressourcen und Kapazitäten innerhalb des Studios. Trotz vieler Spekulationen in der Vergangenheit und einer starken Fan-Nachfrage erklärte er, dass schlicht die Zeit gefehlt habe, um das Projekt auf den gewünschten Qualitätsstandard zu bringen.

Bully 2 galt seit Jahren als eines der am meisten erhofften Spiele von Rockstar Games neben GTA und anderen.

Nach dem Erfolg des Originals aus dem Jahr 2006 wurde immer wieder über eine Fortsetzung spekuliert. Houser betonte im Gespräch jedoch, dass eine zweite „Ehrenrunde“ für Bully derzeit nicht möglich sei, da das Studio mit anderen Großprojekten wie Grand Theft Auto und Red Dead Redemption bereits ausgelastet sei.

Damit ist klar: Auch in naher Zukunft sollten Fans nicht mit einem Bully 2 rechnen.