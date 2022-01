Bully 2: Gerücht: Fortsetzung nicht mehr in der Entwicklung

Autor:, in / Bully 2

Game Informer sprach mit Entwicklern von Rockstar New England, die neue Details über die Pläne für Bully 2 verrieten. Die Fortsetzung soll sich zwischen 2008 und 2010 in der Entwicklung befunden haben. Sie behaupten, dass das Spiel ein „Event-Game“ werden sollte, das in Bezug auf Größe und Bedeutung für Rockstar neben GTA IV und Red Dead Redemption stehen sollte.

„Wir haben uns sehr auf die Charaktere und die tiefgehenden Systeme konzentriert, um zu sehen, wie weit wir gehen können, und um es neben GTA zu platzieren“, sagte ein Entwickler.

50 bis 70 Personen sollen an Bully 2 gearbeitet haben, ein größeres Team als beim ersten Spiel, um dem angeblich größeren Umfang Rechnung zu tragen.

Die Karte von Bully 2 sollte etwa dreimal so groß sein wie die Karte des ersten Teils. Jedes Gebäude im Spiel konnte betreten werden, so der Plan. Die Fortsetzung sollte auch ein Gameplay-System enthalten, bei dem sich das Spiel merkt, was die Spielfigur Jimmy getan hat, und dann darauf reagiert.

„Wenn du deinem Nachbarn einen Streich spielst, wird er sich daran erinnern“, sagte ein Entwickler.

Rockstar plante angeblich auch eine neue, realistisch aussehende Graswachstumsmechanik sowie ein neues „Glasscherbensystem“, das Glas jedes Mal auf andere Weise zerbrechen lässt. Im Nachfolger konnte Jimmy auf Bäume, Zäune und Vorsprünge klettern.

Bully 2 war etwa sechs bis acht Stunden spielbar, aber man hätte noch zwei bis drei Jahre Entwicklungszeit benötigt, bevor es veröffentlicht worden wäre. Dazu kam es jedoch nicht, da die Entwickler, die an dem Spiel arbeiteten, zu anderen Projekten wechselten. In dem Bericht wird kein konkreter Grund genannt, warum sich das Studio gegen die Veröffentlichung entschieden hat.

Rockstar Games hat sich zu dem Bericht nicht geäußert.