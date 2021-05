Bully 2: Weitere Spieletester für nicht genannte Projekte gesucht

Stellenausschreibungen sind bei Firmen alltäglich und meistens nichts Besonderes. Wenn man bei Entwicklerstudios jedoch genauer hinschaut, können oft Hinweise auf eventuell kommende Projekte gefunden werden.

Rockstar Games, welche unter anderem die Grand Theft Auto-Reihe entwickeln, ist derzeit auf der Suche nach Spieletestern. Dabei könnte es sich natürlich um ganz normale Ausschreibungen handeln, um frei gewordene Stellen neu zu besetzen.

Allerdings sind mit Grand Theft Auto VI und Bully 2 wahrscheinlich auch zwei neue Spiele in Entwicklung. Man könnte sich also genauso gut vorstellen, dass eines der beiden Spiele bereits in einer Phase der Entwicklung ist, dass erste Spieletests erfolgen können. In der Stellenausschreibung direkt wird jedoch kein Spiel genannt. Den nächsten Anreiz für Spekulationen liefert das USPTO (United States Patent and Trademark Office). Die Bully-Trademark wurde dreimal am selben Tag aktualisiert, was natürlich einige Fragen aufwirft.

Ob nun wirklich eines oder beide Spiele in einer fortgeschrittenen Entwicklungsphase sind, wird Rockstar Games wahrscheinlich nicht kommentieren. Das Studio äußerte sich bis jetzt zu Spekulationen und Gerüchten eher selten.