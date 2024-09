Bulwark: Evolution: Falconeer Chronicles entwickelt sich weiter

Wired Productions freut sich, bekannt geben zu können, dass sich „The Ursee“ für immer verändert, da Tomas Sala den Namen seines Spiels Bulwark: Falconeer Chronicles zu Bulwark: Evolution ändert.

Aber dieses Mal ist es nicht die Frustration alberner Wutausbrüche, sondern er hat die Natur des Spiels verändert und es wirklich über den einzigartigen und innovativen City Builder, der es war, hinaus weiterentwickelt.

Nach dem umfangreichen Feedback der Spieler bietet Bulwark: Evolution jetzt drei verschiedene Spielweisen, wobei jeder Modus ein völlig einzigartiges Erlebnis bietet:

Darüber hinaus hat das Spiel seinen Open-World-Inhalt verdoppelt, eine klarere Progression, mehr strategische Optionen und tonnenweise neue Mechanismen hinzugefügt, wie z.B. neue Festungen, die freigeschaltet werden können, und die Möglichkeit, mit dem eigenen Ozean-Flaggschiff in die Schlacht gegen Feinde zu segeln, die jetzt noch fähiger und tödlicher sind als je zuvor

Bulwark Evolution ist ab heute für den PC erhältlich und verändert alles, was die Spieler über diesen Städtebau-Sandkasten wissen, während es ihnen weiterhin die Freiheit bietet, so zu spielen, wie sie es kennen und lieben.

Details zu den genannten Änderungen für Xbox wurden nicht genannt.

„Jemanden wie mich kann man nicht dazu bringen, eine Early-Access-Kampagne zu starten. Ich weiß beim Launch noch nicht einmal, wo das Spiel in 6 Monaten landen wird, das wäre eine Katastrophe“, sagte Solo-Entwickler Tomas Sala.

„Und hier sind wir nun, 5 Monate nach dem Launch, und ich arbeite immer noch daran, als ob jede Woche ein neuer Launch wäre. Der Grund dafür ist das Engagement der Community. Die Leute kommen und fantasieren, wie das Spiel sein könnte und sollte, oder teilen ihre Frustration, wenn das Spiel nicht ihren Erwartungen entspricht. Das war eine lehrreiche Erfahrung für mich.“

„Seit meinen Tagen als Modder (Moonpath to Elsweyr) habe ich nach einem Weg gesucht, um zu einer gemeinschaftlicheren Form der Entwicklung zurückzukehren. Ich mag keine vorgefertigten Systeme und festgelegte Erwartungen, und so entstand zuerst die Evolving-Demo und jetzt Bulwark Evolution. Meine eigene Art und Weise, eine funktionierende Beziehung zu meinem Publikum und meiner Community aufzubauen, etwas Modernes, Flexibles und sich schnell Entwickelndes, wo Updates täglich und nicht monatlich kommen und die Kommunikation direkt und ohne Zwischenhändler erfolgt.“

„Bulwark Evolution ist nicht das Endgame; für mich ist es das, was ich als so nah an einer 1.0-Version betrachte, wie ich sie liefern kann, aber es ist nur ein weiterer Ausgangspunkt.“