Im Jahr 2021 reichte Bungie eine Klage gegen Mihai Claudiu-Florentin und seine Seite VeteranCheats ein. Wie wir bereits im Februar berichtet hatten, machte der Entwickler von Destiny 2 Schadensersatzansprüche in Höhe von 12 Millionen Dollar geltend.

Jetzt wurde das Urteil verkündet, bei dem Bungie eine Entschädigung von 12 Millionen Dollar zugesprochen wurde.

Im Urteil heißt es: „Das Gericht stellt fest, dass ein Versäumnisurteil zu Gunsten von Bungie in Bezug auf alle Ansprüche außer dem CPA-Anspruch angemessen ist. Das Gericht stellt fest, dass ein Schadensersatz in Höhe von: (1) $11.696.000 für Verletzungen des DMCA; (2) $146.662,28 für Verletzungen des Copyright Act; und (3) $217.250,70 an Anwaltsgebühren und Kosten entstehen. Der Gesamtbetrag der Entschädigung beläuft sich auf $12.059.912,98.“