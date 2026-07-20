Bungie: 65.000 Spieler gegen 6.000 – Destiny 2 übertrifft Marathon klar

Destiny 2 legt nach Final-Update deutlich zu – Marathon bleibt weit zurück.

Das finale große Update für Destiny 2 sorgt offenbar noch einmal für einen deutlichen Anstieg der Spielerzahlen. Innerhalb der vergangenen 24 Stunden erreichte Bungies Shooter einen Peak von rund 65.000 gleichzeitig aktiven Spielern.

Im direkten Vergleich fällt Marathon, Bungies neuer Extraction-Shooter, deutlich zurück. Das Spiel kam im gleichen Zeitraum auf einen 24-Stunden-Peak von rund 6.000 gleichzeitigen Spielern.

Die Zahlen verdeutlichen, dass Destiny 2 auch nach vielen Jahren weiterhin eine aktive Community besitzt und größere Inhaltsupdates zahlreiche Spieler zurück ins Spiel holen können. Trotz seines Alters liegt der Loot-Shooter damit derzeit deutlich vor Bungies neuer Marke.

Zu beachten ist allerdings, dass es sich bei den genannten Werten um 24-Stunden-Peaks der gleichzeitig aktiven Spieler handelt. Sie geben einen guten Eindruck vom aktuellen Interesse der Community, spiegeln jedoch nicht die gesamte Spielerbasis wider.

Ob Marathon in den kommenden Wochen durch weitere Updates oder neue Inhalte mehr Spieler gewinnen kann, bleibt abzuwarten.