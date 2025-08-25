Bungie: CEO Pete Parsons tritt zurück

Führungswechsel bei Bungie: Pete Parsons übergibt Studioleitung an Justin Truman.

Pete Parsons hat seinen Rücktritt als CEO von Bungie bekannt gegeben. Nach über zwei Jahrzehnten im Unternehmen, davon zehn Jahre in leitender Funktion, zieht sich Parsons aus der aktiven Führung zurück.

Er war maßgeblich an der Entwicklung und dem Ausbau der Destiny-Reihe beteiligt und prägte die strategische Ausrichtung des Studios seit der Veröffentlichung des ersten Destiny-Titels. In seiner Abschiedserklärung betont er die Bedeutung der Bungie Foundation, die gewachsene Community und die kreativen Leistungen des Teams.

Die Nachfolge übernimmt Justin Truman, der seit 15 Jahren bei Bungie tätig ist. Truman war zuletzt General Manager für Destiny 2 und Chief Development Officer.

In diesen Rollen verantwortete er zentrale Spielsysteme und war auch an der Entwicklung des kommenden Titels Marathon beteiligt. Seine Karriere bei Bungie begann als Entwickler für Destiny 1, später übernahm er Aufgaben in Design und Produktion. Parsons hebt Trumans umfassende Kenntnisse in Technik, Design und Teamführung hervor und spricht ihm sein volles Vertrauen aus.

Truman selbst äußert sich ebenfalls zur neuen Rolle und blickt auf seine bisherigen Erfahrungen zurück. Er beschreibt seine Arbeit an Destiny 2, einschließlich der anfänglich kritisierten Endgame-Systeme, und betont die Bedeutung von Feedback aus der Community.

Als Studioleiter möchte er Bungie weiterhin als kreativen Ort gestalten, der Spielewelten schafft, die für Spielerinnen und Spieler relevant und wertvoll sind.

