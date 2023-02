Bungie: Cheat-Anbieter muss 4,3 Millionen Dollar zahlen

Autor:, in / Bungie

Bungie bittet einen weiteren Anbieter von Cheats zur Kasse. Bereits im Jahr 2021 wurde die Seite Aimjunkies bzw. die Muttergesellschaft Phoenix Digital von Bungie verklagt.

Die Klage wurde im letzten Jahr zunächst beim Bundesgericht von Seattle teilweise abgewiesen, weil Bungie nicht ausreichend darlegen konnte, warum die Cheatsoftware eine unerlaubte Kopie von Destiny 2 darstellen sollte.

Der Fall wurde aber an ein Schiedsgericht weitergeleitet, da es Ansprüche wegen des Verstoßes gegen die Anti-Umgehungsbestimmungen der DMCA gebe. So argumentierte Bungie, dass der verantwortliche Drittentwickler James May die technischen Schutzmaßnahmen umging und das auch weiterhin tat, nachdem er mehrmals erwischt und gebannt worden war.

Zwar habe May nicht für Aimjunkies gearbeitet, doch wurde Reverse Engineering betrieben, um eine Betrugssoftware herzustellen.

Vom Schiedsgericht wurden Bungie daher nun 4.296.222 Dollar zugesprochen.

Der Entwickler hat die Entscheidung des Schiedsgerichts an das Bundesgericht weitergeleitet und gegen Aimjunkies eine einstweilige Verfügung erlassen, damit der Anbieter ähnliche Aktivitäten unterlässt.