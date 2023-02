Bungie: Cheat-Seite auf 12 Millionen Schadensersatz verklagt

Autor:, in / Bungie

Seit 2017 gehört Destiny 2 zu den beliebtesten Vertretern des Loot-Shooter-Genres. Entwickler Bungie veröffentlicht in regelmäßigen Abständen Updates und hält den Shooter mittels umfangreicher Unterstützung am Laufen.

Ein Problem, das neben Destiny 2 auch viele andere Online-Titel plagt, sind Cheater. Diesen möchte Bungie nun Einhalt gebieten und verklagt die Cheat-Seite VeteranCheats auf insgesamt über 12 Millionen Dollar Schadensersatz.

In seinem Antrag erhebt das ehemalige Halo-Entwicklerstudio Ansprüche in Höhe von 146.662,28 Dollar für Urheberrechtsverletzungen, 11.696.000 Dollar für Umgehungsansprüche (verkaufte Cheats) und 217.250,70 Dollar an Anwaltskosten.

Die Cheat-Seite soll insgesamt 5.848 Cheats für Destiny 2 verkauft haben. Bungies Forderung pro Cheat beläuft sich auf 2.000 Dollar Schadensersatz.