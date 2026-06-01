Bungie: Destiny 1 Remaster: Ex-Bungie Chef erklärt wirtschaftliche Hürden und Risiken

Die Diskussion um ein mögliches Destiny 1 Remaster erhält neue Aufmerksamkeit durch Aussagen eines ehemaligen Bungie-Managers. Mark Noseworthy hat sich im Rahmen einer Einschätzung zu generellen Remaster-Überlegungen geäußert – ohne ein konkretes Projekt zu bestätigen.

Dabei machte er deutlich, dass er sich nicht direkt zu einem möglichen Destiny 1 Remaster äußern werde, sondern vielmehr die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen solcher Entscheidungen erklärt.

Im Zentrum seiner Einschätzung stehen klassische Faktoren der Spieleentwicklung: Produktionskosten, Ressourcenverteilung und die Frage, ob ein Remaster genügend Spieler erreichen würde, um den Aufwand zu rechtfertigen.

Noseworthy betonte, dass Studios nur über begrenzte Kapazitäten verfügen und jede größere Produktion automatisch andere Projekte beeinflusst. Auch Outsourcing sei bei komplexen Spielen kein einfacher Ersatz für interne Entwicklungsteams.

Als Beispiel verwies er auf erfolgreiche Remaster wie etwa im Resident-Evil-Franchise, machte jedoch gleichzeitig klar, dass jedes Projekt individuell bewertet werden müsse und das sogenannte „Opportunity Cost“-Risiko eine zentrale Rolle spiele.

Ein konkretes Destiny 1 Remaster wurde dabei nicht bestätigt. Die Aussagen beziehen sich ausschließlich auf die allgemeine Bewertung solcher Projekte aus Sicht von Studios und Entscheidungsprozessen.