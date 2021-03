Bungie: Destiny-Entwickler entfachen Hype um etwas Unbekanntes

Beim Entwicklerstudio Bungie, welches unter anderem das erfolgreiche Destiny 2 entwickelt hat, scheint einiges hinter den Kulissen vorzugehen. Mehrere Mitglieder des Entwicklerteams hinter dem Kassenschlager Destiny und Destiny 2 haben auf Twitter kuriose und geheimnisvolle Tweets veröffentlicht:

Was das Wort „BUNGIE“ bedeuten könnte, lässt viel Platz für Spekulationen. Eine kleine Chance besteht aber auch darin, dass die Entwickler ihre Fans einfach auf den Arm nehmen wollen.

Der erste Tweet kam vom Assistant Game Director Joe Blackburn, welcher daraufhin eine Art Schneeball-Effekt ausgelöst hat. Gleich danach twitterte auch der Senior Community Manager dmg04 das Wort „BUNGIE“ in Großbuchstaben.

Der Tweet des Senior Game Designers Josh Kulinski fällt da jedoch etwas aus der Reihe. Er schrieb: „Ich denke nicht, dass ich jemals so aufgeregt ein Firmenmeeting verlassen habe.“. Nur kurze Zeit später erklärte er seinen Tweet jedoch: „Ich bin nur so aufgeregt, weil Bungie uns ein dreitägiges Wochenende versprochen hat“. Auch wenn das eine plausible Erklärung wäre, scheint es eher so, als würde er versuchen die ganze Aufregung zu vertuschen.

Christopher Barrett arbeitet ebenfalls bei Bungie und ist laut seiner Twitter-Biografie, der „Director of (unannounced)“. Er ist also der Projektleiter etwas Unbekannten, was dem Hype, um das „Unbekannte“, nicht widersprechen würde.

Doch ihr solltet euch noch nicht zu früh freuen. Wenn die Mitglieder des Entwicklerteams versuchen, ihre Spuren so schnell zu verwischen, könnte das bedeuten, dass das (eventuelle) Projekt noch in weiter Ferne liegt.