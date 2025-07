Bungie: Destiny-Entwickler feiert mit Rabatten

Autor:, in / Bungie

Der jährliche Bungie Day Sale im Bungie Store kehrt vom 7. bis 15. Juli zurück – mit neuen Sparmöglichkeiten, neuen „Fateful Deals“ auf beliebte Merchandise-Artikel und die Rückkehr Klassiker aus dem Bungie-Archiv.

Dieses Jahr ist der Sale die perfekte Gelegenheit für Destiny-Fans, ihre Sammlung mit großartigen Sammlerstücken zu erweitern.

Vom Montag, 7. Juli, 19 Uhr MESZ bis Dienstag, 15. Juli, 18:59 Uhr MESZ gilt: Je mehr ausgegeben wird, desto höher sind die Rabatte:

10 % Rabatt bei Bestellungen über 50 Euro

15 % Rabatt bei Bestellungen über 100 Euro

20 % Rabatt bei Bestellungen über 150 Euro

Ausgewählte Bungie-Prämien aus vergangenen Zeiten sind auch wieder erhältlich – exklusiv für alle, die sie ursprünglich bis zur Frist verdient haben. Nur solange der Vorrat reicht. Als zusätzlichen Bonus gibt es den NERF-LMTD-Destiny 2-Pikass-Blaster während des gesamten Sales mit 10 % Rabatt.

Obendrauf gibt es bei jedem Einkauf ein mysteriöses Destiny 2-Abzeichen, ausgewählt aus einer kuratierten Auswahl klassischer Bungie Store-Designs. Darunter ist auch „Schließfach“, ein neues Destiny 2-Abzeichen in limitierter Stückzahl – ein seltener Moment für Sammler. Die Versandkosten werden ebenfalls reduziert: Für alle Bestellungen innerhalb der kontinentalen USA, der EU und Großbritanniens gilt eine Pauschale von 7,77 Euro*.

*Die Versandpauschale von 7,77 Euro gilt für alle Bestellungen, die vom 7. Juli 2025 um 19:00 Uhr MESZ bis zum 15. Juli 2025 um 18:59 Uhr MESZ aufgegeben werden. Standardversand nur in den USA, der EU und Großbritannien.

Die jährliche Spendenaktion der Bungie Foundation zum Bungie Day findet vom 7. bis 29. Juli statt und bietet eine brandneue Auswahl spannender Anreize, die Rückkehr von sieben beliebten Abzeichen sowie ein exklusives exotisches Schiff für diejenigen, die spenden. Die Einnahmen unterstützen die Arbeit der Bungie Foundation in drei wichtigen Bereichen:

Die Gesundheit und das Wohlbefinden von Kindern

Humanitäre Hilfe

Inklusion, Vielfalt und Gleichberechtigung.

Zum Bungie Day kehrt außerdem das „Seventh Column Chaos“-PvP-Turnier der Bungie Foundation zurück. 16 Teams aus Unterstützenden der Bungie Foundation treten in einer chaotischen 3-gegen-3-Schmelztiegel-Version in Destiny 2 gegeneinander an. Weitere Informationen zur diesjährigen Kampagne und Spendenmöglichkeiten sind auf der Bungie Foundation Tiltify-Seite zu finden.