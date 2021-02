Bungie: Destiny-Universum wird auf zusätzliche Medien erweitert

Bungie hat mit der Marke Destiny noch einiges vor und plant die Franchise etwa auf zusätzliche Medien auszuweiten.

Das Unternehmen hat dafür nun die ersten Weichen gestellt und Mark Noseworthy und Luke Smith damit beauftragt, diesen Vorgang vorzubereiten und zu beaufsichtigen.

Weiterhin hat Bungie mit Trace Harris und Pamela Kaufman zwei erfahrene Medien- und Unterhaltungsexperten als neue Mitglieder in den Vorstand geholt.

„Bungie hat die Ergänzung zweier Mitglieder in seinem Vorstand angekündigt: Trace Harris, eine Finanz- und Strategiebeamtin, und Pamela Kaufman, Präsidentin von Global Consumer Products für ViacomCBS. Harris und Kaufman bringen Jahre an Fachkompetenz in Multimedia-Erweiterung geistigen Eigentums mit ihrem Scharfsinn in Skalierung von Geschäftstätigkeiten mit und schließen sich Simon Zhu von NetEase als externe Vorstandsmitglieder an.“