Bungie: Eine der größten Entlassungswellen der Branche? Destiny-Studio offenbar schwer getroffen

Neue Berichte deuten darauf hin, dass Bungie heute einen drastischen Stellenabbau durchführt.
Demnach sollen sich mehr als 400 Mitarbeiter in einer laufenden Entlassungsrunde befinden.
Sollte sich diese Zahl bestätigen, wäre dies eine der größten Entlassungswellen in der Geschichte eines Studios. Nach aktuellen Angaben könnte der Personalabbau sogar etwa die Hälfte der verbliebenen Belegschaft betreffen.
Die Meldung folgt auf die kürzlich veröffentlichte Erklärung des Unternehmens, in der Bungie bereits eine Umstrukturierung und Entlassungen angekündigt hatte. A
ls Gründe wurden unter anderem die enttäuschende Entwicklung von Destiny 2 in den vergangenen Jahren sowie die schwierige wirtschaftliche Lage des Studios genannt.
Die bislang bekannten Informationen
- Über 400 Mitarbeiter sollen betroffen sein
- Die laufende Entlassungsrunde könnte rund die Hälfte des Studios umfassen
- Bungie hatte zuvor bereits eine Umstrukturierung bestätigt
- Das Studio verwies auf die Entwicklung von Destiny 2 und zukünftige Projekte in frühen Entwicklungsphasen
- Eine offizielle Bestätigung zur genauen Anzahl der Entlassungen steht bislang aus
Derzeit ist unklar, welche Teams und Projekte konkret von den Maßnahmen betroffen sind. Angeblich soll das ganze Destiny-Team und einige von Marathon betroffen sein.
Ebenso liegen noch keine offiziellen Angaben zur endgültigen Zahl der Entlassungen vor.
Sollten sich die Berichte bestätigen, würde Bungie innerhalb kurzer Zeit einen weiteren massiven Einschnitt erleben. Weitere Informationen werden voraussichtlich folgen, sobald das Studio oder betroffene Mitarbeiter zusätzliche Details veröffentlichen.
24 Kommentare AddedMitdiskutieren
Gibt es bei Capcom eine Entlassungswelle?
Entweder liefere ich; oder ich muss gehen.
400 Mitarbeiter wäre schon heftig 😮
und immer noch zu wenig.
man hat(te) ca 850 Mitarbeiter…
Für die Weiterführung von Marathon darfst du keine 100 brauchen.
Bleiben 350, das wäre für eine neue Entwicklung aber auch schon zu viel.
Einzige Ausnahme wäre ein Spiel wie Destiny, aber da hat Sony ja schon Nein zu gesagt.
Selbst dann wäre der Zeitpunkt dafür noch viel zu früh.
Die würden sich nur die Füße schaukeln weil ja bisher nichts in Planung gewesen ist.
Im Enddefekt ja.
Wenn man jetzt etwas neues Beginnen würde, brauchst du für Konzept und co keine 50 Mitarbeiter.
aber daran merkt man das es bei Bungie keine Struktur und Co gibt…
eigentlich hätte man bei der Größe des Studios schon längst über diese Konzept Phase hinaus sein müssen.
Sobald Marathon Richtung Zielgrade ging, hätte da schon min 20 Mitarbeiter am nächsten Projekt sitzen müssen..
850 Mitarbeiter, das muss du viel besser planen und ich denke das ist genau Bungie Problem…. man lebt im hier und jetzt und hat kein Plan für den Tag danach und das war wohl schon immer so…
Wir in meiner aktuellen 2 Mann Abteilung müssen so arbeiten…
Ich weiß schon was ich übernächste Woche mache…
Einfach nur traurig.
Ich glaube nicht das Bungie noch lange bestehen bleibt 🙉.
sehr traurig für die Mitarbeiter. Was für mich überraschend ist wie riesig Bungie war, da muss ja Destiny mal richtig viel Umsatz gemacht haben und 800 Mitarbeiter jedes Monat zu bezahlen.
Alter schwede…
Am ende gehen bei Playstation wieder mehr Leute als bei Xbox, aber die mediale Aufmerksamkeit bekommt wie immer Microsoft. Fluch und Segen. 🤷
Ich glaube das wahrscheinlich eher 200 bei Marathon bleiben und 100 für andere Projekte. Reicht völlig. Man kann immernoch outsourcen und wieder einstellen falls etwas Form annimmt.
Das ganze kommt übrigens wenige Tage vor den damals verhandelten Bonusszahlungen, also ist es clever möglichst viele loszuwerden.
… Und es wird niemanden jucken weil es nicht MS, EA oder Ubisoft sind.
Danke Marathon. Eine Schande was der Fokus auf ein totes Spiel angerichtet hat.