Bungie: Eine der größten Entlassungswellen der Branche? Destiny-Studio offenbar schwer getroffen

Bericht: Rund die Hälfte des Bungie-Teams könnte von Entlassungen betroffen sein.

Neue Berichte deuten darauf hin, dass Bungie heute einen drastischen Stellenabbau durchführt.

Demnach sollen sich mehr als 400 Mitarbeiter in einer laufenden Entlassungsrunde befinden.

Sollte sich diese Zahl bestätigen, wäre dies eine der größten Entlassungswellen in der Geschichte eines Studios. Nach aktuellen Angaben könnte der Personalabbau sogar etwa die Hälfte der verbliebenen Belegschaft betreffen.

Die Meldung folgt auf die kürzlich veröffentlichte Erklärung des Unternehmens, in der Bungie bereits eine Umstrukturierung und Entlassungen angekündigt hatte. A

ls Gründe wurden unter anderem die enttäuschende Entwicklung von Destiny 2 in den vergangenen Jahren sowie die schwierige wirtschaftliche Lage des Studios genannt.

Die bislang bekannten Informationen

Über 400 Mitarbeiter sollen betroffen sein

Die laufende Entlassungsrunde könnte rund die Hälfte des Studios umfassen

Bungie hatte zuvor bereits eine Umstrukturierung bestätigt

Das Studio verwies auf die Entwicklung von Destiny 2 und zukünftige Projekte in frühen Entwicklungsphasen

Eine offizielle Bestätigung zur genauen Anzahl der Entlassungen steht bislang aus

Derzeit ist unklar, welche Teams und Projekte konkret von den Maßnahmen betroffen sind. Angeblich soll das ganze Destiny-Team und einige von Marathon betroffen sein.

Ebenso liegen noch keine offiziellen Angaben zur endgültigen Zahl der Entlassungen vor.

Sollten sich die Berichte bestätigen, würde Bungie innerhalb kurzer Zeit einen weiteren massiven Einschnitt erleben. Weitere Informationen werden voraussichtlich folgen, sobald das Studio oder betroffene Mitarbeiter zusätzliche Details veröffentlichen.