Bungie: Entlassungen drohen nach Destiny 2-Ende, Nachfolger nicht geplant – Bericht

Nach dem besiegelten Ende von Destiny 2 drohen laut Bericht Entlassungen im Hause Bungie, während Destiny 3 derzeit nicht geplant ist.

Mit dem finalen Content-Update für Destiny 2 endet die aktive Entwicklung des Online-Shooters, während gleichzeitig Berichte über mögliche Entlassungen bei Bungie für zusätzliche Unruhe sorgen. wir hatten darüber berichtet.

Das Studio bestätigte offiziell, dass das Update am 9. Juni die letzte inhaltliche Erweiterung für das Spiel darstellen wird. Destiny 2 bleibt zwar weiterhin online und spielbar, neue Inhalte sind jedoch nicht mehr geplant.

Parallel dazu berichten mit der Situation vertraute Quellen, dass Bungie im Zuge dieses Schrittes einen signifikanten Stellenabbau vorbereiten könnte. Hintergrund ist demnach, dass für Teile des Destiny-Teams aktuell keine neuen Projekte eingeplant sind. Eine direkte Entwicklung von Destiny 3 soll derzeit ebenfalls nicht vorgesehen sein.

Intern sollen Mitarbeiter bereits neue Projektideen prüfen und vorschlagen, darunter auch mögliche Ansätze innerhalb des Destiny-Universums. Konkrete Freigaben stehen jedoch noch aus, und angesichts der aktuellen Marktsituation gilt als unsicher, welche Projekte tatsächlich realisiert werden.

Gleichzeitig verlagert Bungie Ressourcen zunehmend auf andere Vorhaben. Dazu zählt insbesondere der Extraction-Shooter Marathon, auf den in den vergangenen Monaten bereits Personal aus dem Destiny-Team umgeschichtet wurde. Der Titel blieb bislang hinter den Erwartungen zurück, soll jedoch langfristig weiter aufgebaut werden.

Die Entscheidung markiert einen deutlichen Einschnitt für die einst äußerst erfolgreiche Marke. Seit dem Start des ersten Destiny im Jahr 2014 und dem Nachfolger im Jahr 2017 entwickelte sich das Franchise über Jahre hinweg zu einem der bekanntesten Live-Service-Modelle der Branche. Nach der Übernahme durch Sony im Jahr 2022 folgten jedoch bereits mehrere Umstrukturierungen, einschließlich früherer Entlassungen und Projektstreichungen.

Mit dem Ende der laufenden Entwicklung von Destiny 2 steht Bungie nun vor einer Phase der Neuausrichtung, deren Ausgang derzeit offen bleibt.