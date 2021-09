Bungie: Erweiterung des Destiny-Universums nimmt Formen an

Wie wir bereits berichtet haben, plant Bungie das Destiny-Universum auf zusätzliche Medien zu erweitern. Offensichtlich wird das Vorhaben jetzt konkreter: Laut einer Stellenausschreibung wird ein Senior Executive, Development (Film, TV, Transmedia) gesucht. Dieser soll Projekte vorantreiben, die das Destiny Franchise in neue Kategorien bringt. Als Beispiele sind Fernsehen, Filme, Bücher, Comics und Audioformate genannt.

In der Anzeige heißt es: „Als Geschichtenerzähler und Hüter der Destiny IP werden sie Identifizieren, Auswählen, Führen, Zusammenarbeiten und Feedback an Dritte und Partner geben. So wird es diesen ermöglicht, zusätzliche Mythen im Destiny Universum zu erzählen, die unsere Fans erfreuen und die Herzen neuer Zielgruppen gewinnen.“