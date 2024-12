Bungie: Ex-Marathon Director klagt wegen Rufzerstörung

Chris Barrett, ehemaliger Game Director bei Bungie und verantwortlich für den Reboot von Marathon, verklagt seinen früheren Arbeitgeber und SONY.

Barrett klagt, weil man seinen Ruf absichtlich zerstört hat und fälschlicherweise in der Öffentlichkeit behauptete, es sei sexuelles Fehlverhalten festgestellt und gegen ihn ermittelt worden. Dies habe Bungie getan, um eine Zahlung von 45 Millionen Dollar zu verhindern, wie es heißt.

Tatsächlich wurde im September über die Entlassung von Barrett berichtet. Angeblich sei es zu unangemessenen Verhalten gegenüber weiblichen Kollegen gekommen.

Es soll Bungie egal gewesen sein, dass dies nicht der Wahrheit entsprach, so schreiben es Barretts Anwälte in den Gerichtsdokumenten. Es sei ein dreister Plan mit eklatanten Beweggründen gewesen, um die Schuld abzuschieben und von einem massiven geschäftlichen Versagen abzulenken, wie man weiter behauptet. Dafür sei man bereit gewesen, Barrett zu opfern.

In den Dokumenten heißt es von Seiten der Anwälte zudem: „Barrett wurde nie gefragt, ob er jemals unangemessenes sexuelles Verhalten an den Tag gelegt hat, ob er jemals unangemessenes sexuelles oder pornografisches Material an einen Mitarbeiter geschickt hat oder ob er jemals Vergeltungsmaßnahmen gegen einen Mitarbeiter ergriffen hat, der seine Annäherungsversuche zurückgewiesen hat, oder ob er eine Kollegin aufgrund ihres Geschlechts diskriminiert hat.“

„Barrett wurden diese Fragen nicht gestellt, weil er sich nicht an derartigen Handlungen beteiligt hat und auch nicht beschuldigt wurde.“