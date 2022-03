Bungie: Gerücht: Neuer PvP-Titel ist Charakter-fokussiertes Third-Person-Actionspiel

Autor:, in / Bungie

Bei Bungie, den Schöpfern der Universen von Halo und Destiny, arbeitet man schon länger an einem unangekündigten neuen Multiplayerspiel.

In der Vergangenheit gab es erste Hinweise, dass es sich dabei um einen kompetitiven PvP-Titel handelt, der den Fokus auch auf den eSports legt.

Zwei neue Stellenanzeigen auf der Karriereseite des Entwicklers liefern jetzt neue Hinweise, die das Bild weiter vervollständigen, um was für ein Spiel es sich handelt.

Demnach scheint das Projekt ein Third-Person-Actionspiel zu sein, bei dem die Charaktere einen hohen Stellenwert einnehmen. Denn, laut der Beschreibung suche man Jemanden mit „Erfahrung in der Arbeit an Charakter-fokussierten Third-Person-Actionspielen (Jump’n’Run, isometrisch, etc.)“ der zudem „Kenntnisse in der kompetitiven Spielelandschaft/eSports“ besitzt.

Für die Stelle des Contract Level Designers suche man weiterhin jemanden, der Ideen für Kartenlayouts hat und ein entsprechendes Leveldesign in Form eines Prototyps schnell in der Engine konzipieren und umsetzen kann.

Zusätzlich zähle die „Erfahrung im Aufbau und der Weiterentwicklung eines Multiplayer-Levels für ein PVP-Spiel“ zu den notwendigen Fähigkeiten.