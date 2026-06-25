Bungie: Präsident Justin Truman verlässt das Studio nach nur einem Jahr

Mitten in einer turbulenten Phase verliert Bungie eine weitere zentrale Führungskraft. Justin Truman verlässt das Studio nach nur einem Jahr als Präsident.

Truman hatte die Position erst im vergangenen Jahr übernommen und war damit Nachfolger von Pete Parsons. Sein Abgang erfolgt zu einem Zeitpunkt, an dem Bungie weiterhin mit erheblichen Herausforderungen konfrontiert ist.

Seit der Übernahme durch Sony Interactive Entertainment kämpfte das Studio wiederholt mit Problemen rund um Destiny 2. Hinzu kommen Berichte über eine schwierige Entwicklung des kommenden Shooters Marathon, der für Bungies Zukunft eine wichtige Rolle spielen soll.

Das ist bisher bekannt

Justin Truman verlässt Bungie nach einem Jahr als Präsident

Er hatte die Position 2025 übernommen

Truman folgte auf Pete Parsons

Der Wechsel erfolgt während einer Phase umfassender Umstrukturierungen

Bungie steht weiterhin unter Druck wegen Destiny 2 und Marathon

Der Abgang reiht sich in eine Serie einschneidender Veränderungen beim Studio ein. Erst kürzlich wurde bekannt, dass Bungie einen umfangreichen Stellenabbau durchführt. Gleichzeitig arbeitet das Unternehmen an seiner strategischen Neuausrichtung und den nächsten großen Projekten.

Bislang wurden keine weiteren Details zu Trumans Weggang oder einer möglichen Nachfolge bekannt gegeben. Angesichts der aktuellen Situation dürfte die Personalie jedoch zusätzliche Aufmerksamkeit auf die Zukunft des Studios lenken.