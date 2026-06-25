Bungie: Präsident Justin Truman verlässt das Studio nach nur einem Jahr

Mitten in einer turbulenten Phase verliert Bungie eine weitere zentrale Führungskraft. Justin Truman verlässt das Studio nach nur einem Jahr als Präsident.
Truman hatte die Position erst im vergangenen Jahr übernommen und war damit Nachfolger von Pete Parsons. Sein Abgang erfolgt zu einem Zeitpunkt, an dem Bungie weiterhin mit erheblichen Herausforderungen konfrontiert ist.
Seit der Übernahme durch Sony Interactive Entertainment kämpfte das Studio wiederholt mit Problemen rund um Destiny 2. Hinzu kommen Berichte über eine schwierige Entwicklung des kommenden Shooters Marathon, der für Bungies Zukunft eine wichtige Rolle spielen soll.
Das ist bisher bekannt
- Justin Truman verlässt Bungie nach einem Jahr als Präsident
- Er hatte die Position 2025 übernommen
- Truman folgte auf Pete Parsons
- Der Wechsel erfolgt während einer Phase umfassender Umstrukturierungen
- Bungie steht weiterhin unter Druck wegen Destiny 2 und Marathon
Der Abgang reiht sich in eine Serie einschneidender Veränderungen beim Studio ein. Erst kürzlich wurde bekannt, dass Bungie einen umfangreichen Stellenabbau durchführt. Gleichzeitig arbeitet das Unternehmen an seiner strategischen Neuausrichtung und den nächsten großen Projekten.
Bislang wurden keine weiteren Details zu Trumans Weggang oder einer möglichen Nachfolge bekannt gegeben. Angesichts der aktuellen Situation dürfte die Personalie jedoch zusätzliche Aufmerksamkeit auf die Zukunft des Studios lenken.
31 Kommentare AddedMitdiskutieren
Totalversagen.
Das war unter Sony allerdings auch vorher klar. Man erinnert sich noch an die vielen Stimmen, zum Untergang von Bungie, nachdem Sony eingestiegen ist.
Bungie hat sich aber auch unter der Flagge von Microsoft und Activision Blizzard nicht wohl gefühlt.
Ich hätte den Laden nicht gekauft.
Gut so. Weg mit den ganzen Totengräbern. Hoffentlich wischt Sony da jetzt einmal komplett durch, sonst hat das Studio keine Zukunft mehr.
Bestimmt hat er mit seinen Abgang nochmal gut Kohle bekommen.