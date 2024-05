Bungie: Sieg im Rechtsstreit um Destiny-Cheats

Autor:, in / Bungie

Rechtsstreitigkeiten um Cheats und verletzte Urheberrechte gab es schon sehr viele, doch dieses Mal lief alles etwas anders ab. Zunächst war Bungie wegen Cheats gegen Phoenix Digital vorgegangen, was das Unternehmen nicht auf sich sitzen lassen wollte. Phoenix Digital argumentierte, dass Bungie es versäumt hätte Beweise für eine Urheberrechtsverletzung vorzulegen und hatte seinerseits geklagt.

Inzwischen teilte Stephen Tolito mit, dass es sich womöglich um den ersten Fall weltweit handelt, bei dem der Kläger in einem solchen Fall gewonnen hätte.

Nachdem Phoenix Digital seinerseits geklagt hatte, ging der Fall vor eine Jury, die darüber entscheiden musste, ob die Urheberrechte Bungies verletzt worden seien, indem Phoenix Digital Cheats zu Destiny 2 zur Verfügung gestellt hätte.

Die Jury war eindeutig auf der Seite Bungies und wenngleich der Streitwert von 63.000 US-Dollar nicht immens sein mag, so handelt es sich doch um eine bedeutende Entscheidung, die in der Branche zukunftsweisend sein könnte.

In seinem Bericht veröffentlichte Tolito ein Statement der Bungie-Anwälte, die erklärten, dankbar für die Sorgfalt, die Professionalität und die Sorge des Richters, seiner Mitarbeiter und der Jury zu sein. Man fühle sich den Spielern verpflichtet und wolle sie auch weiterhin vor Cheats schützen, auch wenn dies bedeute, diesen und künftige Fälle vor Gericht auszutragen.

Da in den vergangenen Monaten mehr und mehr Unternehmen gegen die Anbieter von Cheats vorgegangen sind, dürften es in nächster Zeit in dieser Hinsicht noch durchaus spannend werden.