Bungie: Sony kauft Destiny-Entwickler für 3,6 Milliarden

Die muntere Shopping-Tour in der Gaming-Industrie geht weiter. So hat nun Sony offiziell bekannt gegeben, dass man Bungie – das Studio hinter Destiny – für 3,6 Milliarden US-Dollar übernehmen wird.

Hermen Hulst freute sich sehr über die Übernahme und ist vom Studio Bungie, das „Community-gesteuerte Spiele mit herausragender Technologie, die enormen Spielspaß bieten“, entwickelt, überzeugt.

Bungie veröffentlichte folgende Stellungnahme: „Wir glauben, dass Spiele ein grenzenloses Potenzial haben und dass wir, um in der Unterhaltungsbranche etwas Sinnvolles zu tun, viel auf unsere Vision, unser Studio und unser unglaubliches Team von vertrauenswürdigen Entwicklern setzen müssen, die unvergessliche Welten erschaffen, die den Menschen wirklich etwas bedeuten.“

„In SIE haben wir einen Partner gefunden, der uns in allem, was wir sind, bedingungslos unterstützt und der unsere Vision, generationenübergreifende Unterhaltung zu schaffen, beschleunigen will, während wir gleichzeitig die kreative Unabhängigkeit bewahren, die im Herzen von Bungie schlägt. Wie wir, glaubt SIE, dass Spielwelten nur der Anfang dessen sind, was aus unseren IPs werden kann. Gemeinsam träumen wir davon, ikonische Franchises zu schaffen und zu fördern, die Freunde auf der ganzen Welt, Familien über Generationen hinweg und Fans über verschiedene Plattformen und Unterhaltungsmedien hinweg vereinen.“

„Heute beginnt die Reise von Bungie, ein globales Multimedia-Unterhaltungsunternehmen zu werden.“