Bungie: Studio arbeitet an neuem Multiplayer-Action-Titel

Vor knapp zwei Monaten hat DestinyNews+ bereits eine Stellenanzeige der Spieleschmiede Bungie aufgetan, in dem Mitarbeiter für ein kompetitives PvP-Multiplayer-Spiel mit Esports-Einschlag gesucht werden:

NEW: Bungie's new unannounced IP/franchise to feature Competitive PvP Multiplayer with Esports landscape and mechanics "that provide strategic depth and opportunities for counterplay", according to a new job listing.

Jetzt ist eine weitere Anzeige aufgetaucht, in der ein Incubation Sandbox Designer für ein solches in der Geburtsphase befindlichen Projekt gesucht wird. Dieser wird offenbar für das Kampfsystem des Titels verantwortlich sein und die Gameplay-Ideen und Mechaniken, die den Spieler betreffen, in der Engine umsetzen und testen.

🚨NEW: Bungie has posted a new job listing for "Incubation Sandbox Designer" for its new "multiplayer action game currently in incubation." (New IP)

~ Experience working on character-focused action games

~ Familiarity with the competitive gaming landscape/esports pic.twitter.com/Zh6k6j3aqC

— DestinyNews+ (@DestinyNewsCom) May 25, 2021