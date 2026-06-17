Bungie: Studio drohen offenbar massive Entlassungen im Sommer

Bei Bungie stehen laut einem neuen Bericht offenbar erhebliche personelle Einschnitte im Raum. Der französische Journalist Sylvain Trinel berichtet, dass bis zu 50 Prozent der Belegschaft betroffen sein könnten.
Nach den Angaben würde das sowohl Vollzeit- als auch Vertragsmitarbeiter einschließen. Auf Basis früherer Zahlen, nach denen Bungie nach vorherigen Entlassungen rund 800 Mitarbeiter beschäftigte, könnte ein solcher Schritt etwa 400 Arbeitsplätze betreffen.
Als mögliche Gründe werden die abnehmende Entwicklung von Destiny 2 sowie Schwierigkeiten rund um das kommende Projekt Marathon genannt. Offiziell bestätigt sind diese Zusammenhänge jedoch nicht.
Weder Bungie noch Sony haben die Berichte bislang kommentiert. Es handelt sich damit aktuell ausschließlich um ein Gerücht, dessen Umfang und Auswirkungen noch nicht verifiziert sind.
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400? Autsch
Ein heftiger Einschnitt, aber eine Studioschließung wäre für die Mitarbeiter sicher noch schlimmer.
Bungie hat 850 Mitarbeiter.
Für Marathon wird man wenn überhaupt 100 behalten, ein paar wenige davon werden Zeitgleich die Server von Destiny 1+2 warten.
Und das ist meiner „Meinung“ nach schon der best Case für Bungie.
Sony wird da richtig streichen müssen.
Einzige Lösung wäre ein neues Projekt, aber danach schaut es ja auch nicht aus, da ja Sony zu allen bisherigen Ideen Nein gesagt hatte.
Wie wollen die dann den Jahrelangen Season support von Marathon gewärleisten 🤔
Hast Du daran geglaubt?
Eher das es f2p wird und die Lichter schnell ausgehen
Das mit F2P könnte noch einen Aufschub gewähren.
Die Free Week hat jetzt nicht wirklich was gebracht … Marathon ist jetzt auf das alte Niveau zurück gefallen.
Falls das stimmt, wären die 400 entlassenen Mitarbeiter von Bungie einfach mehr als Ninja Theory, Double Fine und Compulsion Games zusammen.
Das mag sein aber immer n8ch besser als komplett dicht zu machen, die sollen beim harten Kern bleiben und an marathon festhalten das Spiel hat unfassbar viel Potential wäre traurig wenn bungie dicht macht.
Noch mehr Geld verbrennen für ein Spiel mit desaströsen Spielerzahlen? Ist nicht nachhaltig um das Zauberwort der Woche zu nehmen…
Wahnsinn, wenn man darüber nachdenkt, komisch, dass gewisse Leute, die sonst so kritisch bei Xbox sind, das nicht mal beleuchten 🤔.
Die haben sich natürlich dezent verzogen ..,
Bis Ende des Jahres war es das mit Bungie, kann mir nicht vorstellen das Sie da noch was rumreisen können
Ich glaub auch nicht das Bungie 2027 noch existiert.
Womit auch? Marathon ist kein Spiel das die Masse wollte, Destiny haben Sie aufgegeben.
Das war ein klarer Fall
Von Fehlkauf seitens Sony.
Destiny ist ja auch schon seit Jahren eine Verlust Geschäft.
Sehr Wahrscheinlich schon zu der zeit als man sich von Activision getrennt hatte.
Das ganze Destiny Ding war ja auch sehr Strange, auf einmal verschwindet gekaufter Inhalt etc.
Aktuell ist scheinbar wieder alles an Content zugänglich. So viel zur Speicherausrede …
Ernsthaft? Ähm ja, ohne Worte . Bungie hat es einfach verkackt
Das war jetzt ja abzusehen.
800 Mitarbeiter. Und die haben sowas wie Marathon gemacht? Oh man. Leider kein Wunder. Bei der Größenordnung erwartet man eine andere Qualität an Spiel und einen gewissen Erfolg. Und da ist Marathon eben weit entfernt. Natürlich schade um die Mitarbeiter. 400 ist schon ordentlich.
Das war nur der Anfang bei den Spieler- und Verkaufszahlen.
Wundern würde es mich nicht, aber direkt 50% der Belegschaft?
Das wäre krass.
850 ist eindeutig zu viel. Selbst 450 zu behalten ist immer noch viel, dafür müssten die ja ein krasses Projekt haben, mal gucken wie es weiter geht.