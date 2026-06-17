Bungie: Studio drohen offenbar massive Entlassungen im Sommer

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Image: Bungie

Bungie könnte laut Bericht bis zu 50 Prozent der Belegschaft verlieren.

Bei Bungie stehen laut einem neuen Bericht offenbar erhebliche personelle Einschnitte im Raum. Der französische Journalist Sylvain Trinel berichtet, dass bis zu 50 Prozent der Belegschaft betroffen sein könnten.

Nach den Angaben würde das sowohl Vollzeit- als auch Vertragsmitarbeiter einschließen. Auf Basis früherer Zahlen, nach denen Bungie nach vorherigen Entlassungen rund 800 Mitarbeiter beschäftigte, könnte ein solcher Schritt etwa 400 Arbeitsplätze betreffen.

Als mögliche Gründe werden die abnehmende Entwicklung von Destiny 2 sowie Schwierigkeiten rund um das kommende Projekt Marathon genannt. Offiziell bestätigt sind diese Zusammenhänge jedoch nicht.

Weder Bungie noch Sony haben die Berichte bislang kommentiert. Es handelt sich damit aktuell ausschließlich um ein Gerücht, dessen Umfang und Auswirkungen noch nicht verifiziert sind.

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24 Kommentare Added

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  2. Katanameister 470390 XP Xboxdynasty MVP Bronze | 17.06.2026 - 19:07 Uhr

    Ein heftiger Einschnitt, aber eine Studioschließung wäre für die Mitarbeiter sicher noch schlimmer.

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  3. Kitomy 91565 XP Posting Machine Level 1 | 17.06.2026 - 19:07 Uhr

    Bungie hat 850 Mitarbeiter.
    Für Marathon wird man wenn überhaupt 100 behalten, ein paar wenige davon werden Zeitgleich die Server von Destiny 1+2 warten.

    Und das ist meiner „Meinung“ nach schon der best Case für Bungie.

    Sony wird da richtig streichen müssen.

    Einzige Lösung wäre ein neues Projekt, aber danach schaut es ja auch nicht aus, da ja Sony zu allen bisherigen Ideen Nein gesagt hatte.

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  4. Economic 109510 XP Master User | 17.06.2026 - 19:07 Uhr

    Wie wollen die dann den Jahrelangen Season support von Marathon gewärleisten 🤔

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  5. LargeHenry 21550 XP Nasenbohrer Level 1 | 17.06.2026 - 19:08 Uhr

    Falls das stimmt, wären die 400 entlassenen Mitarbeiter von Bungie einfach mehr als Ninja Theory, Double Fine und Compulsion Games zusammen.

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    • RoboCop212 2615 XP Beginner Level 2 | 17.06.2026 - 19:14 Uhr
      Antwort auf LargeHenry

      Das mag sein aber immer n8ch besser als komplett dicht zu machen, die sollen beim harten Kern bleiben und an marathon festhalten das Spiel hat unfassbar viel Potential wäre traurig wenn bungie dicht macht.

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      • AppleRedX 162075 XP First Star Bronze | 17.06.2026 - 19:18 Uhr
        Antwort auf RoboCop212

        Noch mehr Geld verbrennen für ein Spiel mit desaströsen Spielerzahlen? Ist nicht nachhaltig um das Zauberwort der Woche zu nehmen…

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    • Katanameister 470390 XP Xboxdynasty MVP Bronze | 17.06.2026 - 19:17 Uhr
      Antwort auf LargeHenry

      Wahnsinn, wenn man darüber nachdenkt, komisch, dass gewisse Leute, die sonst so kritisch bei Xbox sind, das nicht mal beleuchten 🤔.

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  6. Devilsgift 145105 XP Master-at-Arms Gold | 17.06.2026 - 19:09 Uhr

    Bis Ende des Jahres war es das mit Bungie, kann mir nicht vorstellen das Sie da noch was rumreisen können

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      • Devilsgift 145105 XP Master-at-Arms Gold | 17.06.2026 - 19:14 Uhr
        Antwort auf Kitomy

        Womit auch? Marathon ist kein Spiel das die Masse wollte, Destiny haben Sie aufgegeben.
        Das war ein klarer Fall
        Von Fehlkauf seitens Sony.

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        • Kitomy 91565 XP Posting Machine Level 1 | 17.06.2026 - 19:16 Uhr
          Antwort auf Devilsgift

          Destiny ist ja auch schon seit Jahren eine Verlust Geschäft.
          Sehr Wahrscheinlich schon zu der zeit als man sich von Activision getrennt hatte.

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  8. Robilein 1291340 XP Xboxdynasty Legend Platin | 17.06.2026 - 19:12 Uhr

    800 Mitarbeiter. Und die haben sowas wie Marathon gemacht? Oh man. Leider kein Wunder. Bei der Größenordnung erwartet man eine andere Qualität an Spiel und einen gewissen Erfolg. Und da ist Marathon eben weit entfernt. Natürlich schade um die Mitarbeiter. 400 ist schon ordentlich.

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  9. d4wGkw0n 58820 XP Nachwuchsadmin 8+ | 17.06.2026 - 19:23 Uhr

    Wundern würde es mich nicht, aber direkt 50% der Belegschaft?
    Das wäre krass.

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  10. Teddofryo 130905 XP Elite-at-Arms Bronze | 17.06.2026 - 19:27 Uhr

    850 ist eindeutig zu viel. Selbst 450 zu behalten ist immer noch viel, dafür müssten die ja ein krasses Projekt haben, mal gucken wie es weiter geht.

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