Bungie: Studio drohen offenbar massive Entlassungen im Sommer

Bungie könnte laut Bericht bis zu 50 Prozent der Belegschaft verlieren.

Bei Bungie stehen laut einem neuen Bericht offenbar erhebliche personelle Einschnitte im Raum. Der französische Journalist Sylvain Trinel berichtet, dass bis zu 50 Prozent der Belegschaft betroffen sein könnten.

Nach den Angaben würde das sowohl Vollzeit- als auch Vertragsmitarbeiter einschließen. Auf Basis früherer Zahlen, nach denen Bungie nach vorherigen Entlassungen rund 800 Mitarbeiter beschäftigte, könnte ein solcher Schritt etwa 400 Arbeitsplätze betreffen.

Als mögliche Gründe werden die abnehmende Entwicklung von Destiny 2 sowie Schwierigkeiten rund um das kommende Projekt Marathon genannt. Offiziell bestätigt sind diese Zusammenhänge jedoch nicht.

Weder Bungie noch Sony haben die Berichte bislang kommentiert. Es handelt sich damit aktuell ausschließlich um ein Gerücht, dessen Umfang und Auswirkungen noch nicht verifiziert sind.