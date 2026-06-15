Bungie: Studio soll vor der Sony-Übernahme kurz vor dem Ende gestanden haben

Bungie stand laut ehemaliger Community-Managerin vor der Sony-Übernahme kurz vor dem Aus.

Die Zukunft von Destiny soll vor der Übernahme durch Sony deutlich unsicherer gewesen sein als bislang bekannt. Dies behauptet zumindest die ehemalige Bungie-Community-Managerin Liana Ruppert, die auf Social Media neue Einblicke in die damalige Situation des Studios gegeben hat.

Laut Ruppert befand sich Bungie vor dem Abschluss des 3,6-Milliarden-Dollar-Deals mit Sony bereits „unter der roten Linie“. Wäre die Übernahme nicht zu diesem Zeitpunkt erfolgt, hätte demnach zumindest Destiny vor dem Aus stehen können. Ruppert bezeichnete den Kauf durch Sony sogar als eine Art „Notfallübernahme“.

Die Aussagen überraschen, da sich Destiny 2 damals scheinbar in einer vergleichsweise stabilen Phase befand. Nach der Trennung von Activision hatte Bungie die Veröffentlichung seiner Inhalte selbst übernommen. Erweiterungen wie Beyond Light sowie die später erschienene Erweiterung The Witch Queen erzielten hohe Vorbestellungszahlen, während die Spielerzahlen laut öffentlich verfügbaren Daten weitgehend konstant blieben.

Ruppert betonte jedoch, dass die Öffentlichkeit oft keinen Einblick in die tatsächliche wirtschaftliche Situation eines Studios habe. Viele Entwicklungen würden hinter den Kulissen stattfinden und für Spieler erst sichtbar werden, wenn Entscheidungen bereits getroffen seien.

Nach der Übernahme gewährte Sony Bungie zunächst weitgehende Unabhängigkeit. Gleichzeitig galt das Studio als wichtiger Bestandteil der Live-Service-Strategie des PlayStation-Konzerns. In den vergangenen Jahren änderte sich die Situation jedoch spürbar. Sony meldete zuletzt eine Wertberichtigung in Höhe von 765 Millionen US-Dollar auf Bungie, nachdem der Start von Marathon hinter den Erwartungen zurückgeblieben sein soll.

Berichten zufolge arbeitet Bungie derzeit an neuen Projektvorschlägen und möglichen zukünftigen Spielen. Hinweise auf ein Destiny 3 gibt es weiterhin nicht. Gleichzeitig sollen laut Medienberichten weitere Entlassungen innerhalb des Studios geplant sein.

Die Aussagen von Liana Ruppert lassen sich unabhängig nicht verifizieren, liefern jedoch einen seltenen Einblick in die Herausforderungen, mit denen selbst etablierte Entwicklerstudios hinter den Kulissen konfrontiert sein können.