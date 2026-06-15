Bungie: Studio soll vor der Sony-Übernahme kurz vor dem Ende gestanden haben

Die Zukunft von Destiny soll vor der Übernahme durch Sony deutlich unsicherer gewesen sein als bislang bekannt. Dies behauptet zumindest die ehemalige Bungie-Community-Managerin Liana Ruppert, die auf Social Media neue Einblicke in die damalige Situation des Studios gegeben hat.
Laut Ruppert befand sich Bungie vor dem Abschluss des 3,6-Milliarden-Dollar-Deals mit Sony bereits „unter der roten Linie“. Wäre die Übernahme nicht zu diesem Zeitpunkt erfolgt, hätte demnach zumindest Destiny vor dem Aus stehen können. Ruppert bezeichnete den Kauf durch Sony sogar als eine Art „Notfallübernahme“.
Die Aussagen überraschen, da sich Destiny 2 damals scheinbar in einer vergleichsweise stabilen Phase befand. Nach der Trennung von Activision hatte Bungie die Veröffentlichung seiner Inhalte selbst übernommen. Erweiterungen wie Beyond Light sowie die später erschienene Erweiterung The Witch Queen erzielten hohe Vorbestellungszahlen, während die Spielerzahlen laut öffentlich verfügbaren Daten weitgehend konstant blieben.
Ruppert betonte jedoch, dass die Öffentlichkeit oft keinen Einblick in die tatsächliche wirtschaftliche Situation eines Studios habe. Viele Entwicklungen würden hinter den Kulissen stattfinden und für Spieler erst sichtbar werden, wenn Entscheidungen bereits getroffen seien.
Nach der Übernahme gewährte Sony Bungie zunächst weitgehende Unabhängigkeit. Gleichzeitig galt das Studio als wichtiger Bestandteil der Live-Service-Strategie des PlayStation-Konzerns. In den vergangenen Jahren änderte sich die Situation jedoch spürbar. Sony meldete zuletzt eine Wertberichtigung in Höhe von 765 Millionen US-Dollar auf Bungie, nachdem der Start von Marathon hinter den Erwartungen zurückgeblieben sein soll.
Berichten zufolge arbeitet Bungie derzeit an neuen Projektvorschlägen und möglichen zukünftigen Spielen. Hinweise auf ein Destiny 3 gibt es weiterhin nicht. Gleichzeitig sollen laut Medienberichten weitere Entlassungen innerhalb des Studios geplant sein.
Die Aussagen von Liana Ruppert lassen sich unabhängig nicht verifizieren, liefern jedoch einen seltenen Einblick in die Herausforderungen, mit denen selbst etablierte Entwicklerstudios hinter den Kulissen konfrontiert sein können.
25 Kommentare AddedMitdiskutieren
Bungie hat einfach viel zu viele Mitarbeiter, 850 ist einfach krank zu viel für ein Studio. 200 bis 300 Maximal, es sei denn man kann die 850 so splitten, das sie an mehreren neuen Projekten gleichzeitig arbeiten können/dürfen, aber letztendlich denke ich,,wird es auf ein schrumpfen hinauslaufen, je nachdem was bei der Vorstellung der Projekte (gab letztens ne News dazu) rauskommt und Sony davon halten wird, wenn Sony was kann, dann ist es die Qualität eines Studios anheben, Naughty Dog, Santa Monica, Insmoniac, Guerilla Games, Sucher Punch sind da gute Beispiel für. Qualitätsmäßig wurden die immer besser. Genauso wie Polyphony Digital.
Das was ich mich da frage ist.
Es sollen angeblich 300 an Marathon gearbeitet haben.
Es wird doch bestimmt nicht mehr als 50 für das Operative Geschäft gebraucht.
und selbst die ist die Zahl viel zu hoch.
Was haben die anderen 500 gemacht?
Bestimmt nicht all an Destiny 2 gearbeitet….
Und so wie es ausschaut haben die nicht s weiteres in Entwicklung gehabt…
das war allen klar, das es da schon bei Bungie nicht rund lief und Ryan hat die ja auch nur gekauft weil er Panik ohne ende vor Microsoft geschoben hat, weil Sony sich beim Thema GaaS nie wirklich gekümmert hatten sondern nur auf 3rd Support verlassen haben. Selbst die Führungsetage wird da nicht wirklich dran geglaubt haben lange bei Sony zu überleben, ansonsten wären da nicht die Verteilungskämpfe so hart ausgefochten um Millionen. Was ja auch vollkommen beklopter Deal von Sony war den die 3,6 Mrd für macht was ihr wollt überlassen hat anstatt die in Inventionen vertraglich zu binden
Schwer vorstellbar, dass die vorm Schließen standen, wenn Sony so viel Geld für das Studio bezahlt hat. Das klingt für mich eher nach einem Gerücht, um Sony bei einer Schließung demnächst reinzuwaschen.
Bungie scheint echt am Ende zu sein, selbst mit weniger Mitarbeitern sehe ich kein Licht am Ende des Tunnels.