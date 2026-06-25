Bungie: Unternehmen bestätigt Entlassungen nach Ende der Destiny 2-Entwicklung

Bungie hat eine Umstrukturierung des Studios sowie einen damit verbundenen Stellenabbau bestätigt. Die Entscheidung fällt im Kontext der aktuellen Entwicklung rund um Destiny 2 sowie der zukünftigen Ausrichtung des Studios.

In einer offiziellen Mitteilung erklärt Bungie, dass Destiny 2 in den vergangenen Jahren nicht mehr die Erwartungen erfüllt habe. Nach dem finalen Content-Update für den Titel und angesichts noch in frühen Phasen befindlicher neuer Projekte sehe man sich gezwungen, die Unternehmensstruktur anzupassen.

Die Entscheidung betrifft zahlreiche Mitarbeiter und hat laut Studio erhebliche Auswirkungen auf die Betroffenen sowie deren Umfeld. Bungie betont, dass der Schritt notwendig sei, um das Studio langfristig neu auszurichten, auch wenn die Situation für alle Beteiligten schwierig sei.

Gleichzeitig kündigt das Unternehmen an, zu einem späteren Zeitpunkt weitere Informationen über zukünftige Projekte zu teilen. Aktuell befinde sich diese Phase jedoch noch in einer frühen Konzept- und Entwicklungsstufe.

Trotz der Umstrukturierung richtet Bungie seinen Fokus auf die kommenden Jahre und die Neuausrichtung seiner Entwicklungsstrategie.

Offizielles Statement von Sony zu den Entlassungen bei Bungie: „Wir haben die Entscheidung getroffen, die Belegschaft von Bungie zu reduzieren, was eine beträchtliche Anzahl von Mitarbeitern betrifft, einschließlich des Großteils des Destiny-Teams und einiger Mitglieder des Marathon-Teams […] Diese Entscheidung wurde erst nach umfangreichen Diskussionen und sorgfältiger Abwägung getroffen […] Marathon bleibt ein wichtiger Bestandteil unseres Portfolios.“