Bungie: Valorant Game Director arbeitet an neuen Dingen

Der ehemalige Game Director von Valorant arbeitet jetzt bei Bungie an neuen Dingen.

Vor zwei Wochen teilte Joe Ziegler mit, dass er nach zwölf Jahren seinen Arbeitgeber Riot Games verlässt. Beim Spieleentwickler hatte Ziegler zuletzt acht Jahre als Game Director, unter anderem für Valorant, gearbeitet.

Wohin es in als Nächstes führte, war bis heute unklar.

Wie Ziegler jetzt selbst über Twitter zwitscherte, hat er bei Bungie ein neues Zuhause gefunden.

Beim für Destiny 2 verantwortlichen Studio arbeitet er an neuen Dingen. In welcher Funktion und an welchem Spiel verriet er natürlich nicht. Er hofft jedoch, dass es alle eines Tages spielen werden.