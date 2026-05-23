Bungie: Vom Hoffnungsträger zum Problemfall: Übernahme könnte Sonys größter Gaming-Fehler sein

Die milliardenschwere Übernahme von Bungie durch Sony Interactive Entertainment steht erneut massiv in der Kritik.

Sony hatte rund 3,6 Milliarden US-Dollar für das Studio hinter Destiny 2 bezahlt und dabei vor allem auf Bungies Erfahrung im Bereich Live-Service-Spiele gesetzt. Genau dieser Bereich entwickelt sich inzwischen jedoch zunehmend zum Problemfeld.

Besonders häufig wird in aktuellen Diskussionen der Shooter Concord genannt, dessen Entwicklung stark von Bungies Live-Service-Know-how beeinflusst worden sein soll. Das Projekt entwickelte sich zu einem der größten Flops der Gaming-Geschichte und verursachte Berichten zufolge enorme Verluste. Rote Zahlen von um die 400 Millionen US-Dollar stehen allein bei Concord im Raum.

Auch Marathon steht massiv unter Druck. Das Projekt konnte bislang kaum nachhaltige Begeisterung erzeugen und wird bereits kritisch beobachtet.

Zusätzlich verschärft sich die Lage rund um Destiny 2, dessen Support offiziell eingestellt wird. Bungie hat angekündigt, dass am 9. Juni das letzte große Update für den Shooter erscheint. Keine weiteren DLCs, Erweiterungen oder Support mehr. Gleichzeitig wird berichtet, dass nicht aktiv an Destiny 3 gearbeitet wird.

Hinzu kommen Gerüchte über mögliche weitere umfangreiche Entlassungen innerhalb des Studios, nachdem Bungie bereits zuvor Stellen abgebaut hatte.

Vor diesem Hintergrund wird zunehmend hinterfragt, warum Sony Milliarden in ein Studio investierte, das im Wesentlichen nur über eine große aktive Marke verfügte und intern offenbar bereits mit erheblichen Problemen kämpfte.

Ob sich die Übernahme langfristig dennoch auszahlt, dürfte stark davon abhängen, ob Bungie seine kommenden Projekte stabilisieren und verlorenes Vertrauen zurückgewinnen kann.