Noch einen Sieg im Kampf gegen Cheats hat Bungie jetzt eingefahren. Wegen der Verbreitung von Schummeleien wird ein weiterer Anbieter zur Kasse gebeten.

Ein Gericht hat LaviCheats jetzt zu einer Schadensersatzzahlung von 6,7 Millionen Dollar verdonnert. Auch die Anwaltskosten muss der Anbieter von Cheats berappen. Eine Unterlassungserklärung musste man ebenfalls unterzeichnen.

Bungie reichte bereits 2021 eine Klage gegen den Betreiber Kunal Bansal ein. Ihm wurde unter anderem ein Verstoß gegen den Digital Millennium Copyright Act (DMCA) in Destiny 2 vorgeworfen. Käufer der Cheats konnten sich insbesondere im kompetitiven PvP des Shooters Vorteile verschaffen.

Ein Versäumnisurteil gegen LaviCheats wurde von Bungie im Februar beantragt, da der Angeklagte auf eine Beteiligung des Verfahrens verzichtete. Das Gericht stimmte dem in Teilen zu und fällte ein Urteil, bei dem man in Bezug auf die Ansprüche dem Antrag teilweise stattgab.

In der gerichtlichen Verfügung heißt es: „Das Gericht stellt fest, dass Schadensersatz in folgender Höhe zu leisten ist: (1) $5.580.000 für Verstöße gegen das DMCA; (2) $300.000 für Verstöße gegen das Urheberrechtsgesetz; (3) $579.270 für Verstöße gegen das Lanham-Gesetz; und (4) $241.703,34 an Anwaltsgebühren und Kosten.“

„Der Gesamtbetrag der Entschädigung beläuft sich auf $6.700.973,34. Das Gericht hält auch den Erlass einer dauerhaften Unterlassungsverfügung zu den oben genannten Bedingungen für angemessen und notwendig.“