Bus Bound: Accolades-Trailer stimmt auf kommende DLC-Inhalte ein

Bus Bound blickt mit einem neuen Accolades-Trailer auf einen erfolgreichen ersten Monat zurück.

Einen Monat nach dem Start von Bus Bound ziehen Saber Interactive und stillalive studios eine positive Zwischenbilanz und veröffentlichen einen neuen Accolades-Trailer, der die bisherigen Reaktionen auf die Bussimulation zusammenfasst.

Der Trailer erscheint kurz nach der Veröffentlichung der physischen Versionen für Xbox Series X|S und PlayStation 5, die seit vergangener Woche erhältlich sind. Gleichzeitig bereiten die Entwickler den Start der ersten Inhalte aus dem geplanten Season Pass vor.

In Bus Bound übernehmen Spieler die Verantwortung für den öffentlichen Nahverkehr einer vollständig simulierten Stadt. Ziel ist es, Buslinien auszubauen, Fahrgäste zuverlässig zu transportieren und den Alltag der Bewohner durch ein effizientes Verkehrsnetz zu verbessern.

Neben einer Einzelspieler-Erfahrung bietet das Spiel auch einen Online-Koop-Modus für bis zu vier Teilnehmer. Gemeinsam können Teams den Betrieb koordinieren und die Stadt am Laufen halten.

Für die kommenden Monate sind bereits drei zusätzliche DLC-Pakete angekündigt. Diese sollen neue Busse, zusätzliche Routen und weitere Inhalte enthalten. Zugriff erhalten Besitzer des separaten Bus Pass sowie Käufer der Deluxe Edition. Letztere beinhaltet außerdem den Retro-Bus Horizon Speed 40ft sowie drei klassische Bus-Lackierungen.

Mit dem Accolades-Trailer bedanken sich die Entwickler bei der Community und geben gleichzeitig einen Ausblick auf die nächsten Schritte für die fortlaufende Unterstützung der Simulation.

Bus Bound ist digital für PC über Steam und den Epic Games Store sowie für Xbox Series X|S und PlayStation 5 erhältlich. Die physischen Konsolenversionen sind ebenfalls bereits im Handel verfügbar.