Bus Bound: Erscheint am 30. April für PC, PS5 und Xbox

Der Publisher Saber Interactive und der österreichische Entwickler stillalive studios geben bekannt, dass Bus Bound, eine neue Fahrsimulation, am 30. April für PC über Steam und den Epic Games Store sowie für PlayStation 5 und Xbox Series X|S erscheint.

Das Spiel verfügt über eine Vielzahl von Fahrzeugen, mit denen eine lebendige Metropole solo oder im Online-Koop-Modus erkundet werden kann. Der neue Trailer zur Ankündigung des Veröffentlichungstermins zeigt, was die verschlafenen Viertel und geschäftigen Kreuzungen der Stadt zu bieten haben.

Die Standard Edition von Bus Bound kann ab heute für 29,99 Euro vorbestellt werden und enthält das komplette Basisspiel.

Die Deluxe Edition von Bus Bound kostet 39,99 Euro und enthält den Horizon Speed 40ft-Bus sowie drei Retro-Skins. Die Deluxe Edition enthält außerdem den Bus Pass, der Spieler Zugang zu den ersten drei Inhaltserweiterungen von Bus Bound gewährt, die voraussichtlich 2026 erscheinen werden.

Bei der Vorbestellung von der Standard- oder der Deluxe Edition von Bus Bound gibt es zum Start den Horizon Hydrogen 40ft Gen2-Bus sowie drei moderne Skins.

Weitere wichtige Spielfunktionen umfassen:

Eine Stadt voller Leben: Spieler können eine vollständig simulierte, dicht besiedelte Stadt mit einer reichen Geschichte erleben. Von belebten Kreuzungen bis hin zu ruhigen Wohnvierteln – jeder Bereich hat seinen eigenen Rhythmus und die Route wird dazu beitragen, dessen Zukunft zu gestalten.

Spieler können eine vollständig simulierte, dicht besiedelte Stadt mit einer reichen Geschichte erleben. Von belebten Kreuzungen bis hin zu ruhigen Wohnvierteln – jeder Bereich hat seinen eigenen Rhythmus und die Route wird dazu beitragen, dessen Zukunft zu gestalten. Amerikanische Ikonen: In Bus Bound kann man sich ans Steuer realgetreuer Busse von führenden amerikanischen Herstellern setzen, darunter der New Flyer Xcelsior 40ft CNG und der Blue Bird Sigma. Mit 17 Bussen, die beim Launch zur Auswahl stehen, finden Spieler immer den richtigen Bus für den jeweiligen Einsatz.

In Bus Bound kann man sich ans Steuer realgetreuer Busse von führenden amerikanischen Herstellern setzen, darunter der New Flyer Xcelsior 40ft CNG und der Blue Bird Sigma. Mit 17 Bussen, die beim Launch zur Auswahl stehen, finden Spieler immer den richtigen Bus für den jeweiligen Einsatz. Die Stadt gestalten: Es können Haltestellen aufgerüstet, neue Routen freigeschaltet und passive Boni verdient werden, und es kann dabei zugesehen werden, wie sich jeder Bezirk dank der Fahrkünste der Spieler zu einem lebendigeren, fußgängerfreundlicheren Ort entwickelt.

Es können Haltestellen aufgerüstet, neue Routen freigeschaltet und passive Boni verdient werden, und es kann dabei zugesehen werden, wie sich jeder Bezirk dank der Fahrkünste der Spieler zu einem lebendigeren, fußgängerfreundlicheren Ort entwickelt. Multiplayer unterwegs: Im Online-Koop kann man sich mit bis zu drei anderen Spielern zusammentun. Dabei werden gleichzeitig mehrere Routen bewältigt und die Heimatstadt des Gastgebers verbessert.

Im Online-Koop kann man sich mit bis zu drei anderen Spielern zusammentun. Dabei werden gleichzeitig mehrere Routen bewältigt und die Heimatstadt des Gastgebers verbessert. Eine angepasste Flotte: Mit jeder Schicht bauen Spieler bei ihren Fahrgästen Goodwill auf, um neue Busse, Designs und Upgrades freizuschalten. Egal, ob sie ein entspanntes Fahrerlebnis bevorzugen oder jedes Detail der Fahrt meistern und optimieren möchten: Sie haben die Freiheit, jede Fahrt ganz nach ihren Vorstellungen zu gestalten.

Die Demo von Bus Bound, die mit bis zu vier Spielern gespielt werden kann, ist bis zum 16. April auf Steam verfügbar. Bus Bound erscheint am 30. April.