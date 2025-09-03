Bus Bound: Fähigkeiten eines Busfahrers im Gameplay-Trailer

5 Autor: , in News / Bus Bound
Übersicht
Image: Saber Interactive Inc

Der neue Gameplay-Trailer zu Bus Bound zeigt die Fähigkeiten, die Spieler benötigen, um ein erfolgreicher Busfahrer zu werden.

Saber Interactive präsentiert den neuesten Gameplay-Trailer zu Bus Bound des Indie-Entwicklers stillalive studios, einem dynamischen Rennspiel, das 2026 für PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC über Steam erscheinen soll.

Das Busfahren war noch nie so erfüllend wie jetzt, denn die Spieler fahren durch Emberville, eine aufstrebende Stadt mit vielen potenziellen Fahrgästen, die einen fleißigen und erfahrenen Fahrer brauchen.

Der neue Gameplay-Trailer gibt einen Einblick in das, was dieses fesselnde Erlebnis ausmacht: einzigartige Vergünstigungen, die es zu verdienen gilt, Bushaltestellen, die eingerichtet und verbessert werden müssen, und Routen, die im Solo- und Koop-Modus erkundet werden können und bei denen man (natürlich sicher und verantwortungsbewusst) richtig Gas geben kann.

= Partner- & Affiliate-Links: Mögliche aufgeführte Angebote sind in der Regel mit sogenannten Affiliate-Links versehen. Mit einem Kauf über einen dieser Links unterstützt ihr Xboxdynasty. Ohne Auswirkung auf den Preis erhalten wir vom Anbieter eine kleine Provision und können diese Website kostenlos für euch anbieten.

Weitere News zu Bus Bound

5 Kommentare Added

Mitdiskutieren
  1. Ash2X 292740 XP Xboxdynasty Veteran Silber | 03.09.2025 - 18:51 Uhr

    Als er im Stau stand bekam ich plötzlich wieder Lust auf 18 Wheeler von Sega… 😄

    0
  2. HakunaTraumata 99100 XP Posting Machine Level 4 | 03.09.2025 - 18:53 Uhr

    Schaut interessant aus vorallem da es irgendwie mehr Aufgaben erfüllt als der Bus Simulator. Auf der Liste habe ich es schon. Natürlich muss die Steuerung stimmen, aber auf dem ersten Blick macht es einen guten Eindruck

    0
  3. Ralle89 9560 XP Beginner Level 4 | 03.09.2025 - 19:02 Uhr

    Bus fahren? Naja spielen würde ich es im Gamepass auf jeden Fall mal.

    0
  5. Mr Poppell 90080 XP Posting Machine Level 1 | 03.09.2025 - 19:21 Uhr

    Virtuell im Stau stehen, ordentlich und langsam fahren, nein danke.😅

    0

Hinterlasse eine Antwort