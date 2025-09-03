Bus Bound: Fähigkeiten eines Busfahrers im Gameplay-Trailer

Saber Interactive präsentiert den neuesten Gameplay-Trailer zu Bus Bound des Indie-Entwicklers stillalive studios, einem dynamischen Rennspiel, das 2026 für PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC über Steam erscheinen soll.
Das Busfahren war noch nie so erfüllend wie jetzt, denn die Spieler fahren durch Emberville, eine aufstrebende Stadt mit vielen potenziellen Fahrgästen, die einen fleißigen und erfahrenen Fahrer brauchen.
Der neue Gameplay-Trailer gibt einen Einblick in das, was dieses fesselnde Erlebnis ausmacht: einzigartige Vergünstigungen, die es zu verdienen gilt, Bushaltestellen, die eingerichtet und verbessert werden müssen, und Routen, die im Solo- und Koop-Modus erkundet werden können und bei denen man (natürlich sicher und verantwortungsbewusst) richtig Gas geben kann.
5 Kommentare AddedMitdiskutieren
Als er im Stau stand bekam ich plötzlich wieder Lust auf 18 Wheeler von Sega… 😄
Schaut interessant aus vorallem da es irgendwie mehr Aufgaben erfüllt als der Bus Simulator. Auf der Liste habe ich es schon. Natürlich muss die Steuerung stimmen, aber auf dem ersten Blick macht es einen guten Eindruck
Bus fahren? Naja spielen würde ich es im Gamepass auf jeden Fall mal.
Wieder so ein verrücktes Spiel, da werde ich passen.
Virtuell im Stau stehen, ordentlich und langsam fahren, nein danke.😅