Bus Bound: Fähigkeiten eines Busfahrers im Gameplay-Trailer

Der neue Gameplay-Trailer zu Bus Bound zeigt die Fähigkeiten, die Spieler benötigen, um ein erfolgreicher Busfahrer zu werden.

Saber Interactive präsentiert den neuesten Gameplay-Trailer zu Bus Bound des Indie-Entwicklers stillalive studios, einem dynamischen Rennspiel, das 2026 für PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC über Steam erscheinen soll.

Das Busfahren war noch nie so erfüllend wie jetzt, denn die Spieler fahren durch Emberville, eine aufstrebende Stadt mit vielen potenziellen Fahrgästen, die einen fleißigen und erfahrenen Fahrer brauchen.

Der neue Gameplay-Trailer gibt einen Einblick in das, was dieses fesselnde Erlebnis ausmacht: einzigartige Vergünstigungen, die es zu verdienen gilt, Bushaltestellen, die eingerichtet und verbessert werden müssen, und Routen, die im Solo- und Koop-Modus erkundet werden können und bei denen man (natürlich sicher und verantwortungsbewusst) richtig Gas geben kann.