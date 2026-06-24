Bus Bound: Let’s RIDE DLC erweitert Flotte um neue Elektrobusse

Mit dem Bus Bound: Let’s RIDE DLC erweitert Saber Interactive gemeinsam mit stillalive studios das Simulationsspiel um neue Inhalte. Das Paket ist ab sofort für PC (Steam und Epic Games Store) sowie für PlayStation 5 und Xbox Series X|S verfügbar.

Im Mittelpunkt des DLCs stehen zwei neue Elektrobusse des Herstellers RIDE, einer US-Tochter von BYD. Der RIDE K9MD wird vor allem in öffentlichen Verkehrsbetrieben sowie auf Campus- und Firmengeländen eingesetzt. Der größere RIDE K11M ist hingegen für stark frequentierte städtische Linien ausgelegt und auf hohe Passagierkapazität optimiert.

Spieler können die neuen Fahrzeuge direkt in ihre bestehende Flotte integrieren und damit ihr Verkehrsnetz weiter ausbauen. Besonders in dicht besiedelten Stadtgebieten soll der K11M neue Möglichkeiten für effiziente Routenplanung eröffnen.

Besitzer der Deluxe Edition oder des Bus Passes erhalten das DLC ohne zusätzliche Kosten. Alle anderen Spieler können das Paket separat für 4,99 US-Dollar bzw. Euro erwerben.

Zudem wurde bestätigt, dass im Laufe des Jahres zwei weitere große DLC-Erweiterungen für Bus Bound folgen werden, wodurch die Simulation weiterhin kontinuierlich ausgebaut wird.