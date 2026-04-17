Bus Bound: Nächster Halt: Chaotischer Gameplay-Trailer

Im Rahmen einer neuen Präsentation haben Saber Interactive und stillalive studios einen frischen Trailer zu Bus Bound veröffentlicht. Der Titel setzt auf ein urbanes Szenario, in dem Verkehrschaos, Zeitdruck und präzise Planung den Alltag im öffentlichen Nahverkehr bestimmen.

Im Zentrum steht eine Stadt, die unter massiver Überlastung leidet. Spielende übernehmen die Rolle eines Busfahrers, der an jeder Haltestelle für Ordnung sorgen muss und Fahrgäste sicher durch den dichten Verkehr bringt. Die Präsentation zeichnet dabei ein Bild von hektischen Straßen, in denen jede Entscheidung über Pünktlichkeit oder Verzögerung entscheidet.

Bus Bound setzt auf realistische Verkehrssysteme, einen dynamischen Tag-Nacht-Wechsel und wechselnde Wetterbedingungen. Diese Systeme beeinflussen direkt den Spielfluss und sorgen dafür, dass jede Fahrt neue Herausforderungen mit sich bringt.

Unterstützt wird das Ganze durch eine Online-Koop-Funktion für bis zu vier Personen, die gemeinsam den öffentlichen Verkehr in geordnete Bahnen lenken sollen.

Zum Start stehen mehr als ein Dutzend verschiedene Busmodelle zur Verfügung, die je nach Situation ausgewählt werden können. Dabei rückt das Spiel den humorvollen Umgang mit dem Alltag im Nahverkehr in den Vordergrund und kombiniert Simulationselemente mit einer überzeichneten Präsentation des Berufsalltags.

Der Release ist für den 30. April auf Steam, im Epic Games Store sowie auf PlayStation 5 und Xbox Series X und Xbox Series S geplant.

Bereits vor dem Launch stehen verschiedene Editionen zur Verfügung, darunter eine Standard- und eine Deluxe-Version. Vorbesteller erhalten zusätzliche Fahrzeuge und kosmetische Inhalte, während die Deluxe Edition zudem Zugriff auf kommende Erweiterungen im Rahmen eines erweiterten Content-Passes bietet.