Bus Bound: Neue Simulation fährt heute nach Plan auf Konsolen und PC

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Image: Saber Interactive Inc

Bus Bound erscheint in zwei Editionen und erweitert ab heute auf Konsolen und PC das Genre der Bus‑Simulationen um neue Stadtentwicklungsmechaniken.

Bus Bound ist ab sofort für PC über Steam und den Epic Games Store sowie für PlayStation 5 und Xbox Series X|S erhältlich. Publisher Saber Interactive und das österreichische Entwicklerstudio stillalive studios, bekannt durch Bus Simulator 21 und Bus Simulator 18, bestätigen den sofortigen Release des neuen, auf das Fahrgefühl ausgerichteten Simulationsspiels.

Die Spieler wählen den passenden Bus für jede Route, erweitern ihr Netz und verbessern die Lebensqualität der Fahrgäste, Haltestelle für Haltestelle. Von belebten Kreuzungen bis zu ruhigen Wohngebieten reagiert jeder Stadtteil auf die gefahrenen Linien und entwickelt sich entsprechend weiter.

Bus Bound erscheint in zwei Versionen: Die Standard Edition kostet 29,99 Euro, während die Deluxe Edition für 39,99 Euro erhältlich ist. Käufer der Deluxe Edition erhalten den Horizon Speed 40ft‑Bus, drei Retro‑Skins sowie den Bus Pass, der Zugang zu den ersten drei Inhaltserweiterungen bietet, die voraussichtlich 2026 erscheinen.

Das Spiel betont, dass Busfahren mehr bedeutet als den Transport von Fahrgästen. Jede modernisierte Haltestelle, jede neue Route und jede sorgfältig absolvierte Fahrt trägt zur Entwicklung der Stadt bei.

Durch positives Feedback der Fahrgäste werden neue Busse, Designs und Upgrades freigeschaltet, sodass jede Schicht individuell gestaltet werden kann.

Zu den zentralen Spielfunktionen gehören eine vollständig simulierte, dicht besiedelte Stadt mit eigenem Rhythmus, realgetreue Busse amerikanischer Hersteller wie der New Flyer Xcelsior 40ft CNG und der Blue Bird Sigma, sowie insgesamt 17 Busse zum Launch.

Haltestellen können aufgerüstet, neue Routen freigeschaltet und passive Boni verdient werden, während sich die Bezirke sichtbar weiterentwickeln.

Im Online‑Koop schließen sich bis zu vier Spieler zusammen, bewältigen parallel mehrere Linien und verbessern gemeinsam die Heimatstadt des Hosts. Mit jeder Schicht steigt der Goodwill bei den Fahrgästen, wodurch zusätzliche Busse, Designs und Upgrades freigeschaltet werden.

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3 Kommentare Added

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  1. HakunaTraumata 125670 XP Man-at-Arms Gold | 30.04.2026 - 15:35 Uhr

    Würde es ja spielen, aber nur die Deluxe Version kommt auf disk raus und dann nicht heute sondern am 28.5
    Dämlicher Move aber naja

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    • Z0RN 509915 XP Xboxdynasty MVP Silber | 30.04.2026 - 15:54 Uhr
      Antwort auf HakunaTraumata

      Weil die, die Retail-Version in einem Bus liefern. Außerdem hat die Digital Version 4 Wochen Early Access. 😂

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      • HakunaTraumata 125670 XP Man-at-Arms Gold | 30.04.2026 - 16:15 Uhr
        Antwort auf Z0RN

        Als Sammler von Disks natürlich blöd. Aber egal warten wir halt vier Wochen. Ist ja nicht so das es gerade keine Bus Simulatoren aufn Markt gibt.
        Und erstmal die Bewertungen abwarten zu Bus Bound

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