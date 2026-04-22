Bus Bound: Neues Entwickler-Video zeigt frische Gameplay-Details

Bus Bound zeigt neue Details: Ein Entwickler-Tagebuch gewährt Einblicke in Gameplay-Systeme und die Entwicklung des Spiels.

Im Video geben die Entwickler von Stillalive Games einen Blick hinter die Kulissen und erklären, wie Erfahrungen aus der Bus Simulator-Reihe genutzt wurden, um Bus Bound mit neuen Ideen weiterzuentwickeln. Dabei stehen mehrere zentrale Systeme und Designentscheidungen im Fokus.

Thematisiert werden unter anderem die Ursprünge und Inspirationen der Städte sowie aufrüstbare Bezirke, die sich durch die Aktionen der Spieler verändern. Zusätzlich legt das Team Wert auf ein immersives Fahrgefühl, das durch realistische und unvorhersehbare Verkehrssituationen ergänzt wird.

Auch das Verhalten der Fahrgäste spielt eine wichtige Rolle. Spieler können sich Respekt bei Passagieren erarbeiten, was sich auf das Spielerlebnis auswirkt. Darüber hinaus werden weitere Systeme und Inhalte angesprochen, die das Gesamtbild erweitern.

Neben den gezeigten Einblicken wurden auch Vorbesteller-Boni bestätigt. Käufer der Standard- oder Deluxe-Edition erhalten den Horizon Hydrogen 40ft Gen2 Bus sowie ein Skin-Paket mit drei modernen Designs für ihre Busse.

Vorbesteller der Deluxe Edition erhalten zusätzlich den Horizon Speed 40ft Bus, ein Retro-Skin-Paket sowie den Bus Pass. Dieser garantiert Zugriff auf die ersten drei Inhaltserweiterungen, die bis 2026 erscheinen sollen.

Die gezeigten Inhalte liefern einen umfassenderen Überblick über die Ausrichtung von Bus Bound, während weitere Details zum finalen Umfang weiterhin ausstehen.