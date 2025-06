Bus Bound: Neues Spiel der Macher von Bus Simulator 21

Einsteigen bitte! Während der PC Gaming Show am verganngenen Wochenende haben Saber Interactive und der unabhängige Entwickler stillalive studios Bus Bound vorgestellt, ein brandneues und authentisches Busfahrer-Erlebnis von den Machern von Bus Simulator 21 und Bus Simulator 18.

Spielerinnen und Spieler setzen sich an das Steuer offiziell lizenzierter amerikanischer Busse in der sich entwickelnden Stadt Emberville und helfen dabei, alltägliche Routen in ein urbanes Paradies zu verwandeln – Haltestelle für Haltestelle! Bus Bound erscheint für PC, PlayStation 5 und Xbox Series X|S.

Willkommen in Emberville, einer geschäftigen und dicht besiedelten Metropole mit einzigartigen Stadtvierteln und pulsierendem Stadtleben. Von morgens bis abends und bei jedem Wetter helfen die Spieler den Passagieren, sich in der Stadt zurechtzufinden, während sie sich durch realistische Verkehrssysteme und Infrastrukturen navigieren. Sie können alleine spielen oder sich mit bis zu vier Freunden im Online-Koop-Modus zusammenschließen, um diese Stadt zum Blühen zu bringen.

„Nach Bus Simulator 21: Next Stop sind wir einen Schritt zurückgetreten, um zu evaluieren, was unsere Fans wirklich von einem Busfahr-Erlebnis erwarten“, so Julian Mautner, Studioleiter von Stillalive Studios. „Bei Bus Bound haben wir uns darauf konzentriert, das Kern-Erlebnis – wie sich der Bus anfühlt und wie die Stadt mit dem Spieler interagiert – so zu gestalten, dass es für neue Spieler leicht zu erlernen ist, während wir gleichzeitig unsere Kernzielgruppe weiterhin ansprechen.“

Bus Bound bietet Busfans und Fahrbegeisterten aller Art ein zugängliches und authentisches Fahrerlebnis.

Die Spielerinnen und Spieler setzen sich ans Steuer von über einem Dutzend realistisch nachempfundener Fahrzeuge mit echten, anpassbaren Details und variablen Bussteuerungen für unterschiedliche Spielstile. Mit jedem Schaltvorgang verdienen sie neue Vorteile, schalten neue Routen und Busse frei, verbessern Bushaltestellen und vieles mehr.

Gleichzeitig verwandeln sie die Stadt um sich herum in eine für Fußgänger freundlichere Umgebung, die alle genießen können.

Die wichtigsten Features von Bus Bound:

Eine Stadt voller Leben: Entdecke Emberville, eine vollständig simulierte, dicht besiedelte Stadt mit einem dynamischen Verkehrssystem und unterschiedlichen Tages- und Wetterbedingungen. Von belebten Kreuzungen bis hin zu ruhigen Wohnvierteln hat jeder Bereich seinen eigenen Rhythmus und deine Route gestaltet die Zukunft der Stadt mit.

Fahre ikonische amerikanische Fahrzeuge: Setze dich ans Steuer realistischer Busse führender amerikanischer Hersteller, darunter der New Flyer Xcelsior 40ft CNG und der Blue Bird Sigma. Mit einer wachsenden Flotte von über einem Dutzend Fahrzeugen zum Start hast du immer den richtigen Bus für den Job.

Gestalte die Stadt: Verbessere Haltestellen, schalte neue Routen frei, verdiene passive Vergünstigungen und sieh zu, wie sich dank deiner Bemühungen als Busfahrer jeder Bezirk zu einem lebendigeren, für Fußgänger freundlicheren Ort entwickelt.

Multiplayer in Bewegung: Schließe dich im Online-Koop-Modus mit bis zu drei anderen Spielern zusammen! Teilt euch auf, um mehrere Routen gleichzeitig zu bewältigen, und helft eurem Gastgeber dabei, Emberville zu verbessern.

Passe deine Flotte an: Je mehr Goodwill du bei deinen Fahrgästen sammelst, desto mehr neue Busse, Designs und Upgrades schaltest du frei. Egal, ob du lieber entspannt fährst oder jedes Detail deiner Fahrt meistern und optimieren möchtest – du hast die Freiheit, jede Fahrt ganz nach deinen Wünschen zu gestalten.

