Bus Bound: Trailer zeigt lebendige Stadt und realistische Busflotte

Saber Interactive und das Entwicklungsstudio stillalive haben einen neuen Übersichts-Trailer zu Bus Bound veröffentlicht, der erstmals die Welt der Simulation umfassend zeigt. Das Spiel wird noch in diesem Jahr für PC, PlayStation 5 und Xbox Series X|S erscheinen.

Bus Bound entführt Spieler in eine ehemalige Bergbaustadt, die sich zu einer pulsierenden Metropole entwickelt hat. Hier geht es nicht nur darum, Menschen von A nach B zu transportieren. Mit realistischen Verkehrssystemen, dynamischem Tag-Nacht-Zyklus und wechselnden Wetterbedingungen müssen die Spieler den richtigen Bus auswählen und Fahrgäste sicher ans Ziel bringen.

Zu den Highlights des Spiels gehören:

Eine Stadt voller Leben – jede Straße, jeder Bezirk hat seinen eigenen Rhythmus. Spieler erleben eine dicht bevölkerte Stadt, von belebten Kreuzungen bis hin zu ruhigen Wohngebieten, deren Entwicklung von den eigenen Fahrkünsten abhängt.

– jede Straße, jeder Bezirk hat seinen eigenen Rhythmus. Spieler erleben eine dicht bevölkerte Stadt, von belebten Kreuzungen bis hin zu ruhigen Wohngebieten, deren Entwicklung von den eigenen Fahrkünsten abhängt. Amerikanische Bus-Ikonen – realistische Fahrzeuge von Herstellern wie New Flyer Xcelsior 40ft CNG und Blue Bird Sigma stehen zur Auswahl, mit einer wachsenden Flotte von über einem Dutzend Bussen.

– realistische Fahrzeuge von Herstellern wie New Flyer Xcelsior 40ft CNG und Blue Bird Sigma stehen zur Auswahl, mit einer wachsenden Flotte von über einem Dutzend Bussen. Die Stadt gestalten – Haltestellen aufrüsten, neue Routen freischalten, passive Boni verdienen und die Stadt Schritt für Schritt verbessern.

– Haltestellen aufrüsten, neue Routen freischalten, passive Boni verdienen und die Stadt Schritt für Schritt verbessern. Multiplayer unterwegs – im Online-Koop können bis zu vier Spieler gleichzeitig mehrere Routen bedienen und die Metropole gemeinsam ausbauen.

– im Online-Koop können bis zu vier Spieler gleichzeitig mehrere Routen bedienen und die Metropole gemeinsam ausbauen. Individuelle Flottenanpassung – durch Goodwill bei Fahrgästen werden neue Busse, Designs und Upgrades freigeschaltet. Jede Fahrt kann entspannt oder hochgradig optimiert gestaltet werden.

Darüber hinaus liegt es an den Spieler, eigene Buslinien aufzubauen und das öffentliche Verkehrsnetz gegen die Konkurrenz großer Unternehmen erfolgreich zu erweitern.

Mit seiner Kombination aus strategischer Planung, realistischer Simulation und Multiplayer-Optionen verspricht Bus Bound, zu einer der interessantesten Simulationen des Jahres zu werden.