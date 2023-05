Publisher astragon Entertainment und das stillalive studios Entwicklerteam freuen sich, erste Einblicke in die offizielle Kartenerweiterung für den Bus Simulator 21 Next Stop zu gewähren, die passend zum Release des großen Next Stop-Updates am 16.05.2023 für alle Besitzer des Hauptspiels als kostenloser DLC erscheinen wird.

Der Trailer zur Bus Simulator 21 Next Stop – Official Map Extension ist hier zu sehen:

Mit der offiziellen Kartenerweiterung eröffnet sich Spielern der Zugang zu einem riesigen, neuen Gebiet im Norden der nordamerikanisch inspirierten Karte “Angel Shores”. Neben drei brandneuen Stadtbezirken samt zahlreichen neuen Straßen, Sehenswürdigkeiten und Bushaltestellen erwarten sie im bergigen Naturpark samt seinen idyllischen Seen, Wäldern und Dörfern auch noch brandneue Kampagnen-Missionen. Und nicht zu vergessen: Zum ersten Mal wird es auch Wildwechsel geben, sodass während der Fahrten durch die beeindruckenden Landschaften stets Vorsicht geboten ist.

Die kostenlose offizielle Kartenerweiterung, das große Bus Simulator 21 Next Stop-Update, sowie dedizierten Versionen für PS5 und Xbox Series X|S und die Bus Simulator 21 Next Stop – Gold Edition werden am 16. Mai 2023 erscheinen.