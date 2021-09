Bus Simulator 21: Launch Trailer zur gemütlichen Rundfahrt

Autor:, in / Bus Simulator 21

Angel Shores Insider Skin Pack für Bus Simulator 21 ist in der Release-Woche kostenlos verfügbar und der Launch Trailer wurde veröffentlicht.

Mit dem Bus Simulator 21 ist der neueste Teil der beliebten Simulationsspielserie ab sofort erhältlich. Die Spieler können sich nicht nur auf den umfangreichsten Fuhrpark, sondern auch auf zahlreiche neue und verbesserte Features und das bisher freieste Spielerlebnis in der Seriengeschichte freuen.

Vom 7. bis 13. September 2021 wird der Angel Shores Insider Skin Pack DLC mit 10 zusätzlichen Skins für alle Käufer des Spiels als kostenloser Download auf Steam, im PlayStation Store und im Microsoft Store erhältlich sein.

Mit 30 offiziell lizenzierten Bussen von 10 weltbekannten Marken wie Mercedes-Benz, Volvo, Scania, BYD, Alexander Dennis, Blue Bird, Grande West, Setra, IVECO BUS und MAN können Bus-Enthusiasten im Bus Simulator 21 aus einer noch nie dagewesenen Vielfalt an Busmodellen wählen – darunter Stadtbusse, Gelenkbusse und erstmals auch E-Busse und ein Doppeldecker.

Zwei Karten, Multiplayer und ein noch freieres Open-World-Konzept

Im Vergleich zu seinem Vorgänger bietet der Bus Simulator 21 zwei große, lebendige Karten: Die nordamerikanisch inspirierte Stadt „Angel Shores“ und die aus dem Vorgänger Bus Simulator 18 bekannte europäische Stadt „Seaside Valley“ inklusive der Gebiete der offiziellen Kartenerweiterung. Beide Karten bieten einen noch freieren Open-World-Ansatz, der die Spieler dazu einlädt, ihre Umgebung zu erkunden: Zum Beispiel, um dem Bus-Händler einen Besuch abzustatten, um sich neue Modelle anzuschauen oder sich auf die lustige Suche nach sorgsam versteckten Easter Eggs zu begeben – sei es allein oder im kooperativen Mehrspielermodus mit bis zu drei anderen Spielern.

Eine weitere Neuerung ist der fließende Tag- und Nachtzyklus, inklusive dynamischem Wetter. Darüber hinaus können die Spieler erstmals auf Komfortfunktionen wie Schnellreisen zu allen wichtigen Punkten auf der Karte zugreifen, die Zeit an jeden beliebigen Punkt vorspulen und jederzeit die Busse ihrer Mitspieler oder KI-Kollegen übernehmen. Getreu dem Motto „Weniger Zeit in Menüs und mehr Zeit auf der Straße“ können die Spieler frei wählen, ob sie diese Optionen über das Kartenmenü oder direkt in der Spielwelt nutzen wollen.

Verbesserte Management-Funktionen

Wem das Busfahren noch nicht genug ist, der kann sich auch auf zahlreiche neue und verbesserte Management-Funktionen freuen, die dem Spiel auf Wunsch noch mehr Tiefe verleihen. Im Bus Simulator 21 können Spieler nicht nur ihre eigenen Routen frei gestalten, sondern erstmals auch ein tiefergehendes Mikromanagement nutzen, um die Einnahmen ihres Nahverkehrsunternehmens zu optimieren: Beispiele sind die Erstellung detaillierter Fahrpläne inklusive Spitzenzeiten, eine effiziente Routenplanung, die das Fahrgastaufkommen zu bestimmten Tages- oder Nachtzeiten berücksichtigt und mehr.

Spannende Herausforderungen und Zufallsereignisse

Während der Busfahrten erwartet die Spieler viel Abwechslung: Neben der großen Auswahl an verschiedenen Busmodellen mit ihrem einzigartigen Fahrverhalten sorgen herausfordernde Verkehrssituationen – wie enge Straßen, Gegenverkehr, Serpentinen, Busbahnhöfe, Nachtfahrten, Baustellen, Überlandfahrten, Schlaglöcher, Staus, Verkehrshindernisse und Bodenwellen – dafür, dass die Busfahrer ausreichend Gelegenheit haben, ihr fahrerisches Können in verschiedenen Situationen zu beweisen. Zufallsereignisse wie im Bus zurückgelassener Müll, Sonderwünsche von Fahrgästen, Schwarzfahrer, laute Musik und gesperrte Haltestellen sollten dem Fahrer natürlich auch nicht entgehen.

Zahlreiche Anpassungsmöglichkeiten für Busse und Spielercharaktere

Damit das Busunternehmen eine individuelle Corporate Identity nach den Wünschen des Spielers präsentiert, bietet der Bus Simulator 21 umfangreiche Möglichkeiten, das Aussehen von Bussen und Busfahrern anzupassen. Die Busse können nicht nur farblich frei gestaltet, sondern auch mit einer riesigen Auswahl an Aufklebern, Komplettlackierungen und Werbungen verziert werden. Der neue Charakter-Editor wartet mit mehr als 15.000 Design-Kombinationen auf, mit denen das Aussehen der Busfahrer nach den Vorlieben des Spielers in Bezug auf Körperbau, Kleidung, Hautfarbe, Frisur, Accessoires etc. angepasst werden kann.

Hier gibt es noch den Launch Trailer zu Bus Simulator 21 zu sehen: