Unter dem Motto „Next Stop“ geht der Bus Simulator 21 ab sofort in die nächste Runde. Publisher astragon Entertainment und das stillalive studios Entwicklerteam freuen sich, den Release des großen Bus Simulator 21 Next Stop – Updates zu verkünden.

Zeitgleich zur Veröffentlichung des bisher umfangreichsten Updates in der Geschichte des beliebten Simulationsspiels sind auch die kostenlose offizielle Kartenerweiterung, die Gold Edition, das Gold Upgrade, das brandneue Ebusco Bus Pack sowie der Bus Simulator 21 Next Stop – Season Pass für PC, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S und Xbox One erschienen.

Das umfangreiche Bus Simulator 21 Next Stop-Update steht für Besitzer des Bus Simulator 21 ab sofort auf den digitalen Plattformen zum kostenlosen Download bereit. Gleiches gilt für die Official Map Extension, welche die nordamerikanisch inspirierte Karte „Angel Shores“ gleich um drei neue Distrikte samt zusätzlichen Kampagnenmissionen erweitert und auf allen Plattformen als kostenloser DLC zur Verfügung steht.

Bus Simulator 21 Next Stop – Übersicht der wichtigsten Neuigkeiten:

Bus Simulator 21 Next Stop – Update : Riesiges, kostenloses Update samt unzähligen Spielverbesserungen, neuen und überarbeiteten Features, brandneuem Karriere-Modus, DLSS-Support und mehr.

: Riesiges, kostenloses Update samt unzähligen Spielverbesserungen, neuen und überarbeiteten Features, brandneuem Karriere-Modus, DLSS-Support und mehr. Official Map Extension : Offizielle Kartenerweiterung für die nordamerikanisch inspirierte Karte „Angel Shores“ – für alle Besitzer des Hauptspiels als kostenloser DLC verfügbar!

: Offizielle Kartenerweiterung für die nordamerikanisch inspirierte Karte „Angel Shores“ – für alle Besitzer des Hauptspiels verfügbar! Bus Simulator 21 Next Stop – Gold Edition : Enthält das Hauptspiel und alle zuvor veröffentlichten kostenpflichtigen DLCs.

: Enthält das Hauptspiel und alle zuvor veröffentlichten kostenpflichtigen DLCs. Bus Simulator 21 Next Stop – Gold Upgrade : Bündelt alle zuvor veröffentlichten kostenpflichtigen DLCs.

: Bündelt alle zuvor veröffentlichten kostenpflichtigen DLCs. Ebusco Bus Pack : Kostenpflichtiger DLC bringt 3 neue, offiziell lizenzierte E-Busse der Marke Ebusco sowie sechs neue Innenausstattungen ins Spiel.

: Kostenpflichtiger DLC bringt 3 neue, offiziell lizenzierte E-Busse der Marke Ebusco sowie sechs neue Innenausstattungen ins Spiel. Bus Simulator 21 Next Stop – Season Pass : Beinhaltet das Ebusco Bus Pack , sowie die drei im weiteren Verlauf des Jahres erscheinenden DLCs: Official School Bus Extension, Thomas Built Buses Bus Pack und Official Tram Extension!

: Beinhaltet das , sowie die drei im weiteren Verlauf des Jahres erscheinenden DLCs: Official School Bus Extension, Thomas Built Buses Bus Pack und Official Tram Extension! Dedizierte Versionen für PS5 und Xbox Series X|S : Erstmals auch spezielle Versionen für PlayStation 5 und Xbox Series X|S verfügbar.

: Erstmals auch spezielle Versionen für PlayStation 5 und Xbox Series X|S verfügbar. Kostenloses Next-Gen-Upgrade : Für Besitzer der PS4- oder Xbox One-Versionen steht auf ihrer Konsole das Upgrade auf die PS5- oder Xbox Series X|S-Version kostenlos zur zum Download bereit!

: Für Besitzer der PS4- oder Xbox One-Versionen steht auf ihrer Konsole das Upgrade auf die PS5- oder Xbox Series X|S-Version kostenlos zur zum Download bereit! Für Abonnenten von PlayStation Plus Extra oder Premium steht Bus Simulator 21 Next Stop auf ihrer Konsole als kostenloser Download in der Spielbibliothek bereit.

steht auf ihrer Konsole in der Spielbibliothek bereit. PC-Version ab sofort auch im Epic Games Store und im Microsoft Store verfügbar.

Der Bus Simulator 21 Next Stop – Official Map Extension Trailer ist hier zu sehen:

Die Bus Simulator 21 Next Stop – Gold Edition beinhaltet das Hauptspiel samt den Next Stop-Update sowie alle zuvor erschienenen kostenpflichtigen DLCs und ist ab sofort zum Preis von 44,99 EUR (UVP) als digitaler Download für PC sowie zum Preis von 49,99 EUR (UVP) für PS5, PS4, Xbox One und Xbox Series X|S als Disk-Version im Handel und als Download-Version in den Online-Stores verfügbar.