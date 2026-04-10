Bus Simulator 27: Detailreiche Landschaften im Felicia Bay-Trailer

Bus Simulator 27 zeigt Felicia Bay mit beeindruckenden Landschaften und zwei großen Städten in einer detailreichen Spielwelt.

Ein neuer Trailer zum kommenden Bus Simulator 27 zeigt die fiktive Region Felicia Bay, die stark von der Iberischen Halbinsel inspiriert ist und mit sonnigen Küsten, steilen Gebirgszügen und abwechslungsreichen Landschaften aufwartet.

Die Karte umfasst über 20 verschiedene Distrikte und lädt mit den beiden zentralen Städten Alcaztelar und Mequina zum Erkunden ein. Während Mequina direkt an der Küste liegt, ist Alcaztelar zwischen imposanten Gebirgsketten eingebettet, was für vielfältige Routen und unterschiedliche Fahrbedingungen sorgt.

Eine zentrale Neuerung sind die Überlandfahrten, die es ermöglichen, Städte und umliegende Dörfer miteinander zu verbinden. Dadurch entsteht ein erweitertes Streckennetz, das nicht nur den Transport in den Vordergrund stellt, sondern auch das Erkunden der Spielwelt in den Mittelpunkt rückt.

Optisch setzt Bus Simulator 27 auf die Unreal Engine 5 und kombiniert diese mit dynamischen Wettereffekten sowie einem vollständigen Tag- und Nachtwechsel. Der Titel erscheint im Laufe des Jahres 2026 für den PC sowie für PlayStation 5 und Xbox Series X|S.